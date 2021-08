Emerson Palmieri vuole Napoli: stop al Lione, la strategia di Giuntoli

Emerson Palmieri spinge per vestire la maglia del Napoli. Il giocatore vorrebbe lavorare di nuovo con Luciano Spalletti, allenatore che lo ha avuto ai tempi della Roma e che ha fatto il suo nome alla dirigenza del Napoli. Cristiano Giuntoli sta lavorando da settimane per portare Emerson Palmieri al Napoli ed il prolungamento di contratto di 2 anni con il Chelsea sembrava aver sbloccato la trattativa. In questo modo gli azzurri possono chiede il giocatore in prestito, obiettivo dichiarato del club partenopeo. Poi è entrato in scena il Lione che in poco tempo ha trovato l’accordo con il Chelsea, ma la trattativa si è bloccata per volontà di Emerson Palmieri che preferisce la destinazione partenopea.

Emerson Palmieri al Napoli: le ultime notizie

Corriere dello Sport dedica uno spazio alla trattativa per Emerson Palmieri. Il terzino brasiliano spinge per vestire la maglia azzurra e per il momento è “riuscito a congelare il suo trasferimento al Lione in prestito con diritto di riscatto: la stessa formula avanzata dal Napoli, che comunque prima di presentarsi al Chelsea deve aver ridimensionato il proprio organico, sennò diventa un problema poi orientarsi senza perdersi nel caos. Emerson Palmieri è rimasto legato a Spalletti, sta tergiversando per ritrovarselo in panchina e con la consapevolezza di essere già a conoscenza di qualsiasi indicazione tattica: rinforzo a presa rapida per il Napoli e per il fluidificante, come s’usava dire una volta, la collocazione ideale, in Italia, in una città tutta da scoprire, con il tecnico che ha più feeling e sotto gli occhi di Mancini“.

