Inter vicino a chiudere l’affare da 3 milioni per Provedel: “Sono sempre stato un fan”.

Ivan Provedel: Un Passo Verso Inter

ROMA, ITALIA – 26 OTTOBRE: Ivan Provedel della Lazio esprime il suo entusiasmo durante la partita di Serie A tra SS Lazio e Juventus FC allo Stadio Olimpico, il 26 ottobre 2025. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

L’agente di Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha confermato che il suo assistito si sta avvicinando a un trasferimento all’Inter durante la finestra di mercato estiva. “Siamo molto vicini, è sempre stato un tifoso dell’Inter”, ha dichiarato l’agente Gianni Rava.

Dettagli sul Trasferimento

Secondo fonti italiane, l’Inter è ora alle fasi finali di un accordo per acquisire Provedel dalla Lazio e spera di completare lo scambio di documenti con i Biancocelesti nei prossimi giorni.

Le ultime novità, riportate da Gianluca Di Marzio, indicano che Provedel ha accettato un contratto triennale, che lo vedrà impegnato fino ai 35 anni, con un salario stimato di circa 1,5 milioni di euro a stagione.

Le due società avrebbero già raggiunto un accordo verbale per una somma di solo 3 milioni di euro per Provedel, che altrimenti si troverebbe ad affrontare l’ultimo anno del suo contratto allo Stadio Olimpico.

“Siamo molto vicini, stiamo lavorando nella giusta direzione”, ha dichiarato Rava. “Spero che presto riusciremo a chiudere questo trasferimento. Speriamo nel meglio.”

Rava ha aggiunto: “Provedel è sempre stato un tifoso dell’Inter e penso che sarebbe la chiusura di un cerchio per lui nella sua carriera. È un grande giocatore e verrà qui per dimostrare il suo valore, vedremo. Siamo fiduciosi.”

Il Ruolo di Provedel in Squadra

L’Inter ha intenzione di ingaggiare Provedel come sostituto di Yann Sommer, il quale ha ricoperto il ruolo di portiere titolare negli ultimi tre anni. Il 37enne lascerà il club alla scadenza del suo contratto a fine giugno, rendendo necessario un rinforzo tra i pali.

In precedenza, i Nerazzurri erano stati accostati a diverse opzioni più costose e di prima scelta, come Guglielmo Vicario del Tottenham. Tuttavia, hanno poi optato per promuovere il recente viceportiere Josep Martinez e per portare un’alternativa esperta e collaudata in Serie A come Provedel.

Analisi dell’Operazione di Mercato

L’acquisto di Ivan Provedel rappresenta un’acquisizione strategica per l’Inter, che punta su un giocatore di grande esperienza. Provedel ha dimostrato il suo valore nel campionato italiano e la sua versatilità gli permetterà di adattarsi rapidamente agli schemi di gioco di Simone Inzaghi.

La decisione di ingaggiare un portiere con un costo relativamente basso, in confronto ad altre opzioni, suggerisce un focus del club su una gestione finanziaria accorta in un periodo di incertezze economiche per il calcio italiano.

Questa operazione non solo dimostra l’interesse dell’Inter nel costruire una squadra competitiva per il futuro, ma offre anche a Provedel l’opportunità di vivere un’esperienza da protagonista nella squadra per cui ha sempre fatto il tifo, portandolo a massimizzare il suo potenziale.

Di certo, i prossimi giorni saranno cruciali per il trasferimento di Provedel, e i tifosi dell’Inter sperano di assistere a un annuncio ufficiale quanto prima. Questa mossa potrebbe rivelarsi decisiva non solo per il portiere, ma anche per le ambizioni future del club nerazzurro.

Fonti ufficiali: Gianluca Di Marzio, Paolo Bruno/Getty Images.

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