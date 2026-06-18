18 Giugno 2026

Mercato del 17 giugno: Milan riparte, Chivu rinnova con l’Inter, Barcellona e Spurs offrono difensori.

redazione 18 Giugno 2026
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Le Ultime Notizie sul Calcio Mercato in Italia

Scopri le notizie più importanti del calcio mercato in Italia grazie al nuovo episodio della Football Italia Transfer Show disponibile su YouTube. Oggi esploreremo gli sviluppi principali che stanno prendendo forma in questo calciomercato estivo, tra colpi di scena e trattative avviate.

Markus Krösche Non Sarà il Nuovo Direttore Sportivo del Milan

Il protagonista principale delle notizie di oggi è Markus Krösche, il quale non occuperà il ruolo di nuovo Direttore Sportivo del Milan. Questa notizia segna un cambio di rotta per la dirigenza rossonera, che continua a lavorare per rafforzare la propria squadra in vista della nuova stagione. Questa e altre novità prendono vita nell’ultimo episodio dedicato al calciomercato.

Nel frattempo, Cristian Chivu ha raggiunto un accordo per estendere il suo contratto con l’Inter fino al 2028. L’agente dell’allenatore è stato avvistato presso gli uffici del club per definire i dettagli di questo importante prolungamento, confermando la fiducia della società nell’ex calciatore.

La Situazione di Juventus e Roma

Juventus e Roma stanno affrontando una situazione delicata dal punto di vista finanziario. Entro la fine di questo mese, entrambe le squadre devono generare un’utile capitale per rispettare le normative del Financial Fair Play. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe stata avvicinata da Barça per un possibile scambio di mercato, offrendo il difensore Ronald Araujo in cambio di Andrea Cambiaso.

Inoltre, secondo quanto riportato da Tuttosport, anche Radu Dragusin del Tottenham è stato proposto alla Juventus. Gli agenti del giovane difensore avrebbero buoni rapporti con Marco Ottolini, il direttore sportivo dei bianconeri, facilitando così le negoziazioni.

Le Aspettative dei Club Italiani

Le aspettative per questa sessione di calciomercato sono alte, con tifosi e dirigenti che sperano di vedere svolte decisive. I club italiani stanno monitorando da vicino il mercato, con l’intenzione di potenziare le proprie rose e rendere competitive le squadre in vista delle prossime competizioni europee.

Tutti gli occhi sono puntati su possibili colpi di mercato, che potrebbero cambiare le sorti della stagione. L’attenzione è rivolta anche al mercato estero, dove ci sono numerosi talenti che potrebbero interessare le squadre di Serie A.

Rimanere Aggiornati sul Calciomercato

Rimanere informati sulle ultime notizie e rumor di mercato è fondamentale per tutti gli appassionati di calcio. Per un’analisi più approfondita e aggiornamenti tempestivi, guarda il nostro show su YouTube. I nostri esperti discutono non solo su chi potrebbe vestire la maglia di quale squadra, ma anche sull’impatto che queste mosse avranno sulle rispettive leghe e competizioni.

Non perdere l’occasione di essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel calcio italiano. Ci saranno sicuramente altri colpi di scena e trattative interessanti nei prossimi giorni e settimane, e noi di Football Italia saremo qui per raccontarli tutti.

Per ulteriori dettagli e informazioni, visita la fonte ufficiale di Gazzetta dello Sport e Tuttosport, dove troverai articoli aggiornati e analisi approfondite sul calciomercato italiano.

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