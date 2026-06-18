Portogallo vs. RD Congo: formazioni ufficiali della Coppa del Mondo 2026. Scopri i dettagli!

Rafael Leão e Francisco Conceição: Riserva in Portogallo

DUBLINO, IRLANDA – 13 NOVEMBRE: Rafael Leão del Portogallo reagisce dopo la sconfitta della sua squadra durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Repubblica d’Irlanda e Portogallo, giocata allo Aviva Stadium il 13 novembre 2025 a Dublino, Irlanda. (Foto di Charles McQuillan/Getty Images)

In vista dell’atteso esordio del Portogallo nella Campagna Mondiale 2026, i talentuosi calciatori di Serie A, Rafael Leão e Francisco Conceição, dovranno accontentarsi di partire dalla panchina. La sfida inizierà mercoledì sera contro la Repubblica Democratica del Congo a Houston. In questa partita chiave del Gruppo K, entrambi i giovani talenti non figurano nella formazione titolare, ma le loro abilità non passeranno inosservate.

Roberto Martinez, il selezionatore del Portogallo, ha scelto di schierare Bernardo Silva, in uscita dal Manchester City, sulla fascia destra e Pedro Neto del Chelsea sulla sinistra. Questa scelta ha sorpreso molti, considerando che Conceição e Leão sono generalmente più adatti a ricoprire quei ruoli. Martinez ha optato per un attacco così composto per sfruttare al meglio l’esperienza e la velocità di Silva e Neto.

Le Formazioni in Campo

Durante l’allenamento che ha preceduto la partita, i protagonisti del Portogallo, tra cui Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, hanno mostrato grande sintonia sul campo. Fernandes, che ha vissuto una stagione positiva con il Manchester United e Ronaldo, ormai icona del calcio mondiale, completeranno l’attacco con Leão e Conceição pronti a dare il loro contributo dalla panchina.

Il Portogallo schiererà la seguente formazione (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Trincao Araujo, Rui Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. Le opzioni dalla panchina includono giocatori di grande qualità come Rafael Leão, Gonçalo Guedes e Francisco Conceição, tutti pronti a entrare in gioco e fare la differenza.

D’altra parte, la Repubblica Democratica del Congo ha optato per una formazione difensiva a cinque, con come protagonista il difensore del West Ham, Aaron Wan-Bissaka, assieme ad Axel Tuanzebe del Burnley e al capitano Chancel Mbemba. In attacco si affideranno a Yoane Wissa del Newcastle United, un attaccante in forma che potrebbe dar filo da torcere alla difesa portoghese.

La partita di oggi segna il debutto del Portogallo nella competizione, e tutti gli occhi saranno puntati su come si comporteranno i giocatori chiave. L’obiettivo è chiaramente quello di iniziare con una vittoria per stabilire un buon ritmo nel torneo. Il match avrà inizio alle 18:00 BST e si preannuncia emozionante.

Panchina e Aspettative

La scelta di tenere Leão e Conceição in panchina non è stata facile e ha suscitato dibattito tra i tifosi e i critici. Entrambi i giocatori hanno dimostrato grande talento nei rispettivi club, contribuendo enormemente con gol e assist. Leão, in particolare, ha brillato con il Milan, mentre Conceição ha impressionato con le sue prestazioni alla Juventus. Le loro qualità potrebbero rivelarsi cruciali nel momento del bisogno.

Con l’attenzione ora rivolta alla partita e alle decisioni tattiche di Martinez, i tifosi portoghesi si aspettano un avvio convincente per i loro beniamini. Una vittoria contro i congolesi rappresenterebbe un passo decisivo verso una campagna mondiale di successo. È importante sottolineare come la profondità della rosa portoghese offra al ct la possibilità di cambiare le sorti della partita in qualsiasi momento, facendo leva su giocatori di alta qualità come Leão e Conceição.

La partita tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo non solo rappresenta un’opportunità per vedere all’opera alcuni dei migliori talenti calcistici al mondo, ma anche un momento di attesa per scoprire come queste stelle della Serie A si comporteranno quando sarà il momento di entrare in campo. Il verdetto finale riserverà sicuro molte emozioni e non è da escludere che Leão o Conceição possano entrare in campo per fare la differenza nel corso della contesa.

Fonti: FIFA, UEFA

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