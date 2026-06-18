Corriere dello Sport: “Napoli-Gila, trattativa bloccata: la Lazio alza il muro e chiede 30 milioni”

Il Napoli continua a seguire con grande attenzione Mario Gila, ma la trattativa con la Lazio resta lontana da una svolta. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il confronto diretto tra l’agente del difensore Alejandro Camaño e la dirigenza biancoceleste non ha prodotto i risultati sperati e le posizioni delle parti restano ancora molto distanti.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrale spagnolo ha ormai preso una decisione definitiva sul proprio futuro. Gila non intende rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2027 e desidera intraprendere una nuova esperienza professionale. Tra le varie opzioni sul tavolo, il Napoli continua a rappresentare la destinazione preferita del giocatore, nonostante l’interesse di alcuni club di Premier League, tra cui il Brighton.

La posizione della Lazio, però, non cambia. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Fabiani ha ribadito all’entourage del calciatore che il difensore non verrà ceduto per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Una valutazione che il club biancoceleste considera irrinunciabile anche alla luce della percentuale del 50% sulla futura rivendita detenuta dal Real Madrid.

Il muro eretto da Lotito continua quindi a rappresentare il principale ostacolo alla riuscita dell’operazione. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come, al momento, non esista una vera e propria trattativa tra Napoli e Lazio, ma soltanto contatti indiretti e valutazioni preliminari. La distanza economica resta ampia e nessuna delle due società sembra intenzionata a modificare significativamente la propria posizione.

Anche l’ipotesi di inserire contropartite tecniche appare particolarmente complessa. Rafa Marin è considerato un giocatore sul quale il Napoli vuole puntare nella prossima stagione, soprattutto dopo la partenza di Juan Jesus, mentre Beukema viene ritenuto un investimento importante da valorizzare e non un elemento sacrificabile sul mercato.

Come spiega ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, anche il nome di Lucca è stato accostato ai possibili discorsi tra le due società, ma l’attaccante rappresenta un patrimonio tecnico ed economico sul quale il Napoli ha investito cifre rilevanti e non appare disposto a privarsene facilmente.

Nonostante tutte le difficoltà, il gradimento reciproco tra il Napoli e il difensore resta totale. Gila vuole la maglia azzurra e il club partenopeo continua a considerarlo uno degli obiettivi principali per rafforzare la difesa di Allegri. Tuttavia, la presenza della clausola a favore del Real Madrid e la necessità della Lazio di massimizzare l’incasso rendono la trattativa estremamente complicata.

La sensazione è che la vicenda sia destinata a proseguire ancora a lungo. Come conclude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli non ha intenzione di abbandonare la pista, ma serviranno tempo, pazienza e probabilmente nuove formule per provare ad abbattere il muro biancoceleste.