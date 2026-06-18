Corriere dello Sport: “Lukaku rilancia il suo futuro: Allegri osserva, il Napoli riflette”

Romelu Lukaku prova a lasciarsi definitivamente alle spalle la stagione più difficile della sua carriera recente e lo fa dal palcoscenico del Mondiale. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centravanti belga sta ritrovando fiducia, condizione e soprattutto quella fame agonistica che per anni lo ha reso uno degli attaccanti più temuti del panorama internazionale.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il segnale più importante è arrivato nella sfida contro l’Egitto. Entrato dalla panchina, Lukaku ha impiegato appena pochi secondi per incidere sulla partita, provocando l’autorete che ha consentito al Belgio di riequilibrare il risultato. Un episodio che va oltre le statistiche e che certifica il ritorno di un attaccante nuovamente determinante nei momenti chiave.

La rinascita di Lukaku arriva dopo mesi particolarmente complessi. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport ricorda come l’ultima stagione sia stata segnata da un grave infortunio, da problemi personali e da un impiego estremamente limitato con la maglia del Napoli. Un periodo difficile che sembrava aver allontanato definitivamente il centravanti dal centro del progetto azzurro.

Oggi, però, gli scenari appaiono meno scontati. Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe modificare alcune valutazioni. Il futuro tecnico del Napoli ha sempre apprezzato le caratteristiche del belga e in passato aveva già manifestato interesse nei suoi confronti. Un fattore che potrebbe influenzare le riflessioni sul futuro dell’attaccante.

Il contratto che lega Lukaku al Napoli prevede ancora un’altra stagione e, se fino a poche settimane fa la separazione sembrava lo scenario più probabile, oggi la situazione appare meno definita. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea infatti come il rendimento mostrato al Mondiale stia contribuendo a riaprire alcune valutazioni che sembravano già archiviate.

Anche le dichiarazioni rilasciate dal giocatore al termine della stagione hanno lasciato il segno. Lukaku ha ribadito il proprio legame con Napoli, la squadra e i tifosi, manifestando pubblicamente il desiderio di continuare la propria avventura in azzurro. Elementi che verranno inevitabilmente considerati nelle decisioni future.

Per il momento la priorità resta il Mondiale. Domenica contro l’Iran il centravanti andrà a caccia di un gol che nella competizione manca dal 2018. Un appuntamento importante per il Belgio ma anche per il suo futuro professionale. Come conclude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, ogni partita può rappresentare un tassello decisivo per orientare il destino di Lukaku e per capire se il suo percorso con il Napoli sia davvero destinato a continuare.