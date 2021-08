Manolas all’Olympiakos, arriva la fumata bianca: Cifre e dettagli

Kostas Manolas è vicinissimo all’Olympiakos quadra in cui è esploso prima di volare in Italia, nel 2014, per vestire la maglia della Roma. Manolas ha un contratto fino al 30 giugno 2024 con il Napoli da quattro milioni e 200 mila euro, per un peso totale di circa 27 milioni sui conti di Aurelio De Laurentiis. Una cifra che ha spinto il patron del club partenopeo ad accettare di lasciar partire il difensore greco nella settimana dell’inizio della Serie A 2021/2022.

Manolas all’Olympiakos

Secondo quanto riferito dal portale greco Sport24, Manolas è di fatto un nuovo giocatore dell’Olympiakos :



“Manolas torna subito all’Olympiakos con un contratto di 5 anni. Il 30enne difensore centrale, uno dei migliori calciatori greci degli ultimi anni, nei prossimi giorni vestirà ufficialmente di nuovo la sua maglia preferita.Fonti ben informate fanno capire che la bomba è ormai pronta a esplodere. La dirigenza dell’Olympiakos ha raggiunto un accordo verbale con il Napoli, al fine di far proprio il difensore centrale della nazionale, che nonostante la sua permanenza a Roma e Napoli, non ha mai nascosto di voler tornare nella squadra di Atene“.

Il portale greco Sport24 aggiunge ulteriori dettagli: ” L’intesa raggiunta con club azzurro, grazie alla pressione dello stesso calciatore. L’affare è stato concluso con un importo di circa 7 milioni di euro. Tuttavia restano da definire alcuni singoli dettagli in merito al bonus legati ai gol. A Manolas sarà garantito un ingaggio di 2 milioni di euro all’anno, con un contratto fino al 2026 (stessa cifra se fosse rimasto al Napoli fino al termine del suo attuale contratto).

Il roccioso 30enne difensore centrale, uno dei migliori calciatori greci degli ultimi anni, nei prossimi giorni vestirà ufficialmente di nuovo la sua maglia preferita, per continuare quello che ha lasciato, con l’obiettivo di chiudere la carriera allo stadio “G . Karaiskakis”.

IL NAPOLI TORNA SU SENESI

Anche Sky sport 24 conferma la fumata bianca per Manolas all’Olympiakos, durante la trasmissione’Calciomercato l’Originale’ il giornalista Gianluca Di Marzio ha spiegato “Il difensore del Napoli ha chiesto e continua a chiedere tutti i giorni di tornare in Grecia all’Olympiacos, rinunciando anche tanti soldi. Attualmente percepisce un ingaggio di 4.5mln“.

Il Napoli, che ora conta appena tre difensori centrali di ruolo con Koulibaly e Rrhamani insieme al greco. Una situazione d’emergenza che potrebbe spingere Giuntoli a tornare sul mercato per regalare un altro calciatore a Luciano Spalletti: il nome cerchiato sulla lista resta quello di Marcos Senesi, 24enne argentino del Feyenoord.