Amorim pronto ad accettare l’offerta biennale dell’AC Milan, attende solo l’approvazione finale.

Ruben Amorim Pronto a Guidare il Milan

Il 5 gennaio 2025, al cospetto della storica rivalità tra Liverpool e Manchester United, Ruben Amorim, all’epoca allenatore dei Red Devils, osservava il suo team da bordo campo. Le tensioni emotive e le aspettative erano palpabili. Oggi, dopo esperienze contrastanti in Premier League, Amorim si sta preparando a tornare nel calcio italiano, con il Milan che lo corteggia come nuovo mister.

Secondo le notizie diffuse da Fabrizio Romano, rinomato esperto di calciomercato, Amorim è ferventemente intenzionato ad accettare l’offerta dei rossoneri e attende solo il via libera definitivo dalla dirigenza del club. Da ex allenatore di Manchester United, il tecnico portoghese vorrebbe ripartire da una nuova avventura sulla panchina del Milan, una squadra storica con un passato ricco di trofei.

Il Contratto e le Offerte del Milan

A Bola e il Corriere dello Sport hanno riportato che il Milan avrebbe presentato a Amorim un’offerta interessante: un contratto biennale del valore di oltre 3 milioni di euro a stagione. Queste cifre pongono il portoghese in una posizione favorevole nel panorama degli allenatori italiani, soprattutto considerando che è attualmente il principale candidato per la panchina rossonera.

Le fonti attestano una crescente fiducia attorno alla sua nomina, con The Athletic che conferma il forte interesse del club per Amorim. Dopo il recentissimo esonero di Massimiliano Allegri, avvenuto al termine della deludente campagna 2025-26, il Milan ha avviato contatti anche con altri allenatori come Oliver Glasner e Mauricio Pochettino, ma sembra che Amorim stia guadagnando sempre più terreno.

Romano ha scritto su X che “Rúben Amorim è pronto ad accettare tutte le condizioni discusse con il Milan per diventare il nuovo allenatore”. Questo entusiasmo si traduce non solo in un’opportunità di lavoro, ma anche in un vero e proprio salto di qualità per la carriera dell’allenatore, che vuole dimostrare il suo valore in una delle leghe più competitive al mondo.

Il Milan, al momento, esprime la necessità di una stabilità tecnica e gestionale. Oltre alla ricerca di un nuovo coach, la dirigenza è impegnata nel trovare un CEO, un direttore tecnico e un direttore sportivo, dopo che Ralf Rangnick ha deciso di prolungare il suo contratto con la nazionale austriaca. Questo contesto di incertezze offre a Amorim l’opportunità di dare un contributo decisivo per riportare il club ai vertici del calcio italiano e europeo.

Il periodo di Amorim alla guida del Manchester United è stato caratterizzato da risultati altalenanti, culminando con il suo esonero a gennaio 2026 dopo 14 mesi di gestione. Potrebbe quindi aver accumulato nuove esperienze e approcci strategici che potrebbero rivelarsi cruciali per il Milan, desideroso di ritemprarsi dopo un’annata deludente.

Le Attese e gli Obiettivi del Milan

L’attesa attorno alla possibile nomina di Amorim si fa sempre più intensa. I tifosi rossoneri auspicano che l’arrivo del tecnico portoghese possa coincidere con un’inversione di tendenza. La squadra ha bisogno di una guida decisa e strategica per riprendersi dalle recenti difficoltà e tornare a competere per il posto in Champions League, obiettivo che la dirigenza ha fissato come primario. La scelta di un allenatore come Amorim, esperto con una visione innovativa, potrebbe rivelarsi il primo passo necessario per ricostruire una squadra competitiva.

Il Milan, con una storia di successi in Europa, non può permettersi altre cadute di rendimento. La nomina di Amorim rappresenterebbe un segnale di rinnovamento e ambizione nel perseguire obiettivi di alto livello. Il club ha bisogno di riportare entusiasmo tra i suoi tifosi e una vicenda come quella di Amorim potrebbe essere l’elemento di collegamento tra passato e futuro, dandosi l’opportunità di riscrivere una nuova storia gloriosa.

In attesa di news ufficiali dalla dirigenza di Milan, il mondo del calcio osserva con attenzione evoluzioni e sviluppi. L’eventuale arrivo di Rúben Amorim potrebbe non solo rappresentare un cambiamento della guardia nello staff tecnico, ma una vera e propria rinascita per i rossoneri, che mirano a risalire la china del calcio europeo.

Fonti:

– Fabrizio Romano, esperto di calciomercato.

– A Bola.

– Corriere dello Sport.

– The Athletic.

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