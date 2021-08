Sky – Estupinan, Napoli in pressing contatti frequenti. Manolas attenti alla sorpresa

Ci sono due nomi caldi nel calciomercato del Napoli: Pervis Estupinan in entrata e Kostas Manolas in uscita. Il terzino di proprietà del Villareal è balzato in testa agli interessi del Napoli che ha difficoltà ad affondare il colpo per Emerson Palmieri. Il terzino sinistro del Chelsea è senza dubbio il preferito di Spalletti, ma il club di Abramovic lo valuta 18 milioni di euro e non apre al prestito, almeno per ora. Il Napoli sa che negli ultimi giorni di mercato qualcosa potrebbe cambiare ,ma si vuole cautelare e puntare anche su un altro calciatore. Estupinan è stato tra i migliori della Copa America ed il Napoli ci ha messo gli occhi addosso. Secondo quanto riferisce Sky il Napoli è in costante contatto con il Villareal per trovare la formula giusta per il trasferimento di Estupinan.

Manolas verso la cessione

Altra strada molto battuta del calciomercato è la cessione di Kostas Manolas. Il difensore greco piace molto all’Olympiacos ed il Napoli non si oppone alla vendita. Aurelio De Laurentiis chiede almeno 18 milioni di euro per vendere il calciatore acquistato dalla Roma. La cifra molto alta per il cartellino di Manolas ha frenato l’entusiasmo dell’Olympiacos che continua a tessere i contatti con il Napoli. Secondo Sky negli ultimi giorni di mercato la trattativa si potrebbe sbloccare. A quel punto il Napoli, però, dovrebbe avere già un sostituto.

Leggi anche: