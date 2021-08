Il grafico di Del Genio: “Napoli in attivo ma De Laurentiis non compra”

Paolo Del Genio parla del Napoli e della liquidità della SSCN di Aurelio De Laurentis. Il giornalista entra a gamba tesa e con un post pubblicato su Facebook sottolinea la disponibilità economica del Napoli. Citando l’elaborazione di Calcio & Finanza, Del Genio mette in evidenza che il Napoli ha 120 milioni di euro in attivo.

Tutti con il meno tranne il Napoli

Però la Roma acquista, senza fare cessioni remunerative, altre si muovono, Napoli totalmente bloccato.

Ammetto ignoranza in materia ed attendo spiegazioni chiare.

Al momento non capisco.

Scusatemi.

Buon ferragosto e forza Napoli

Quanto messo in evidenza da Del Genio ha del clamoroso. Si vede come il Napoli abbia ampia disponibilità economica, ma nonostante tutto non compra nessuno sul mercato. Mentre altre società si stanno comunque muovendo, nonostante la crisi ed i bilanci in rosso. Quest’anno De Laurentis ha voluto stringere ancora di più le maglie ed ha deciso di non comprare nessuno se non ci saranno cessioni.

Il patron ha messo tutti in vendita da Insigne a Koulibaly, perché l’altro obiettivo è quello di ridurre il monte ingaggi. Insomma cordoni chiusi e casse blindate, in casa Napoli bisogna riparare prima di tutto il bilancio. Questa la volontà di De Laurentis.