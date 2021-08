Inter: 30 milioni sul mercato, Marotta vuole Insigne

Lorenzo Insigne all’Inter è una voce di calciomercato che diventa sempre più pressante. Il Napoli non rifiuterebbe una cessione, anche perché rischia di perderlo a parametro zero nel 2022. Beppe Marotta dell’Inter dopo aver ceduto Lukaku ha subito rimpiazzato l’attaccante con Dzeko e quindi il ruolo di punta centrale è coperto. Ma l’Inter vuole fare di più e investire almeno 30 milioni di euro per un altro attaccante. I nerazzurri, infatti, hanno incassato anche i 65 milioni di euro per Hakimi, oltre ai 120 per Lukaku. Una parte di quei soldi verranno investiti per comprare nuovi calciatori. Secondo Corriere dello Sport l’Inter è in pressing con l’Atalanta per prendere Zapata, rinforzando quindi il reparto delle prime punte.

Insigne-Inter: non è finita

Ma Marotta ha preso in seria considerazione l’idea di prendere Insigne. L’attaccante del Napoli costa 30 milioni di euro, ovvero i soldi che il Napoli chiede per cedere il calciatore. I nerazzurri ci stanno facendo più di un pensiero, ma bisogna capire come inserirlo nel 3-5-2 di Inzaghi. Ecco perché Marotta tiene d’occhio anche Correa che ha già giocato con Inzaghi alla Lazio. La pista che porta ad Insigne, però, è tutt’altro che svanita. Il Napoli vorrebbe tenere il suo capitano, lo chiede anche Spalletti. Il tecnico lo ha fatto capire anche durante l’ultima intervista dopo Napoli-Pescara. Ma se l’Inter dovesse realmente mettere sul piatto 30 milioni di euro, il Napoli li accetterebbe senza battere ciglio.

