Pervis Estupinan piomba con forza nel calciomercato del Napoli. Il giocatore di proprietà del Villareal piace molto al club azzurro che ci sta facendo più di un’idea. Secondo Gazzettta dello Sport Estupinan sarebbe diventato l’obiettivo numero uno del calciomercato del Napoli, scavalcando anche Emerson Palmieri. L’esterno di difesa del Chelsea è uno dei preferito di Spalletti, ma il club di Londra continua a non volerlo cedere il prestito e fissa il prezzo del cartellino a 15/18 milioni di euro, nonostante il suo contratto scada il prossimo anno. Il Napoli non vuole arrivare a quelle cifre e quindi si è lanciato su altri obiettivi.

Estupinan al Napoli

L’offerta ufficiale del Napoli per Estupinan verrà presentata al Villareal la prossima settimana. Questo è quanto viene scritto da Gazzetta dello Sport. Il giocatore viene seguito anche dal West Ham, ma il club inglese non ha ancora affondato il colpo. Secondo quanto riferisce il quotidiano in rosa il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è attivissimo sul calciatore. La prossima settimana il Napoli presenterà l’offerta economica al Villareal e chiederà Estupinan in prestito al Villareal: 1,5 milioni di euro per averlo a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Il giocatore dell’Ecuador è stato uno dei migliori dell’ultima Copa America, tanto da finire anche nella formazione dei migliori calciatori della competizione.

Leggi anche: