Rai – “Napoli, Rugani al posto di Manolas: è molto stimato”

Calciomercato Napoli, Con Rugani che può prendere il posto di Manolas. Un intreccio di mercato tutt’altro che impossibile. Il difensore greco del Napoli non rifiuterebbe un trasferimento all’Olympiakos, così come il difensore italiano accetterebbe il trasferimento in azzurro. Dopo anni di anonimato e prestiti in maglia bianconera, Rugani cerca una squadra in cui poter giocare con continuità. Il difensore è andato in prestito al Cagliari la scorsa stagione, ma a 27 anni ha necessità di giocare se non vuole scivolare lentamente nel dimenticatoio. Le sue qualità le ha dimostrate all’Empoli ma con la Juventus non ha mai avuto modo di mettersi veramente in mostra.

Rugani al Napoli: le ultime notizie

Ciro Venerato esperto di calciomercato della Rai parla della possibilità che Rugani lasci la la Juventus, magari anche in prestito. Molto dipende anche da Manolas e dall’Olympiakos. Se il club greco fa una buona offerta per il difensore centrale allora può anche partire. Aurelio De Laurentiis non si opporrebbe, anche perché la cifra messa sul piatto sarebbe importante.

Rugani al Napoli e Manolas all’Olympiakos potrebbe mettere d’accordo un po’ tutti. Secondo quanto riferisce Venerato il difensore piace molto anche a Francesco Calzona, componente dello staff tecnico di Spalletti che lo ha già allenato ai tempi dell’Empoli di Sarri. Il tecnico del Napoli pure stima il difensore della Juve.