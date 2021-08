Kostas Manolas nel mirino dell’Olympiacos. Il difensore del Napoli attratto dalla possibilità di tornare in patria. La notizia diffusa in queste ore trova conferme anche sull’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Manolas verso l’Olympiacos

“L’Olympiacos ha cominciato a pensare a Manolas qualche settimana fa. Il club greco ha lasciato che al Napoli arrivasse anche attraverso terzi la domanda che in questi casi serve per aprirsi un varco («se ne può parlare?»), poi è rimasto lì, avvolto nei propri pensieri, e ora pare che abbia ancora e di nuovo voglia di Kostantinos Manolas, 30 anni appena compiuti, un contratto da quattro milioni e duecentomila euro che andrebbe in scadenza fra tre anni, quindi un peso economico da 27 milioni sui conti di Adl”.

“Il Napoli ha pochi centrali, ora ce ne sono tre autentici, per così dire (Manolas, Koulibaly e Rrahmani) a cui si può aggiungere Di Lorenzo come quarto “appoggio” emergenziale: sarebbe necessario, nel caso in cui la vicenda si evolva, persino indispensabile, rivolgersi al mercato, provare a trovarne uno immediatamente pronto per l’uso, per esempio Senesi”.

Per strappare Manolas al Napoli da parte dell’Olympiacos serve una proposta tra i 15 e i 18 milioni. L’ostacolo potrebbe essere l’ingaggio del giocatore, oltre 4mln di euro, ma l’affare può decollare nei prossimi giorni. Per lui il Napoli è disposto ad ascoltare offerte, ma poi servirà rinforzare.