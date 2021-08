L’Olympiacos pensa a Manolas per rinforzare la difesa. Il centrale greco non ha mai nascosto la volontà di tornare a casa, e questa potrebbe essere l’occasione giusta. Il quotidiano la Repubblica riporta alcuni retroscena sull’interesse dell’Olympiacos per Manolas:



OLYMPIACOS SU MANOLAS

“Il centrale greco potrebbe animare le ultime due settimane di mercato. Non ha mai nascosto la volontà di tornare a casa: l’Olympiacos sta pensando di presentare un’offerta, servono tra i 15 e i 18 milioni. Un ostacolo potrebbe essere l’ingaggio alto di Manolas (oltre 4 milioni), ma la situazione decollerà presto. Il Napoli è disposto ad ascoltare eventuali proposte, poi dovrà pensare a rinforzare il reparto arretrato che adesso conta appena di tre centrali dopo la cessione di Luperto. Senza Manolas, bisognerebbe pensare a due novità“.

Il quotidiano aggiunge alcuni dettagli: “A Maksimovic piacerebbe ricevere una chiamata per rimanere in azzurro e proprio per questo motivo non ha ancora scelto la sua nuova destinazione. Piace sempre Senesi del Feyenoord. Poi toccherà al terzino sinistro: Reinildo Mandava del Lille è più di una tentazione considerando le difficoltà di arrivare ad Emerson, in assoluto il preferito di Spalletti.

Se ne riparlerà dopo Ferragosto. Adesso c’è la sfida col Pescara per oliare i meccanismi e correggere eventuali difetti: quasi 3mila spettatori al Patini con 200 provenienti da Pescara e massima attenzione delle forze dell’ordine per i rapporti tesi tra le tifoserie. Poi calerà il sipario su Castel di Sangro: da martedì 17 si entrerà nell’atmosfera del calcio vero”.