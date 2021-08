Video, gli ultras dell’Ascoli nel settore dei napoletani al grido di “Odio Napoli. L’amichevole Napoli-Ascoli sarà ricordata anche per quella stupidaggine dei tifosi bianconeri che cantano “Odio Napoli”. Vergognoso l’atteggiamento dei tifosi dell’Ascoli. Durante il secondo tempo sono saliti sugli spalti, nel settore ospiti, gli ultras dell’Ascoli che hanno iniziato a cantare “Odio Napoli” e “Chi non salta è napoletano” tra i fischi dei tifosi partenopei.

Dal vocabolario Treccani si legge che sfigato ha come significato: privo di attrattive, di fascino, insignificante. Sono questi gli aggettivi giusti per i tifosi dell’Ascoli che non solo hanno intonato “Odio Napoli“, coro vergognoso che si sente dappertutto negli stadi italiani.

I tifosi dell’Ascoli hanno trasformato una giornata di festa nella prima scena vergognosa di questa nuova stagione. Un segnale che deve essere preso in considerazione dalle autorità competenti, vista anche la riapertura (parziale) degli stadi per la stagione di Serie A che parte il 22 agosto.

Gli Ultras dell’Ascoli, hanno fatto un giro nel settore dei tifosi del Napoli, dove erano presenti soprattutto famiglie con bambini, che non volevano niente altro che godersi una partita della loro squadra del cuore. I tifosi bianconeri hanno attraversato tutta l’aera riservata ai tifosi azzurri intonando “odio Napoli e “noi non siamo Napoletani”. Per fortuna all’interno del settore riservato ai partenopei non erano presenti le delegazioni della Curva a e della Curva B, arrivate in mattinata e poi ripartite, altrimenti la situazione poteva diventare molto pericolosa. La passeggiata dei tifosi ascolani, evidenzia la totale assenza del servizio di sicurezza allo stadio di castel Di Sangro. Quanto fatto vedere dai tifosi dell’Ascoli è veramente qualcosa di stupido. Sarà stata anche un’amichevole, ma la vittoria con gol decisivi di Elmas ed Insigne assume un altro significato.