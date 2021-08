VIDEO, i gol di Napoli-Ascoli 2-1. Reti firmate da Elsmas e Insigne

Video dei gol e gli highlights di Napoli-Ascoli 2-1. Vantaggio partenopeo al 7′ del primo tempo, grazie a un rigore trasformato dal solito Insigne con il destro; nell’occasione di riferimento, fallo da massima punizione di Eramo su Osimhen, sempre molto attivo durante la frazione primordiale. Dominio territoriale dei partenopei sino al 25′, ma distrazione inconcepibile sugli sviluppi di un calcio piazzato ascolano; Avlonitis straordinario nel servire repentinamente Bidaoui e gol del pareggio. Forcing offensivo del Napoli di Spalletti sul finire dei 45′ regolamentari, ma nulla di fatto e pareggio all’intervallo.

Secondo tempo ben interpretato dal Napoli, immediatamente pericoloso con il proprio centravanti nigeriano e, in generale, prorompente in fase offensiva. Rete del vantaggio campano al 63′ con Elmas, arrivato mediante un pallonetto pregevole su assist di un fantastico Insigne: 2-1. Gestione del vantaggio nei minuti restanti e successo azzurro firmato dalla compagine dell’allenatore di Certaldo, in toto convincente, per valore tecnico e intensità dimostrata.

Video: i gol di Napoli-Ascoli 2-1

La sintesi di Napoli-Ascoli 2-1, quinto test amichevole del 2021. Le reti di Insigne e di Elmas permettono ai partenopei di trionfare contro la squadra di sottil. Riviviamo il match.

Napoli-Ascoli 2-1: tabellino della quinta amichevole del 2021

IL TABELLINO

NAPOLI-ASCOLI 2-1

Marcatori: 7′ rig. Insigne (N), 24′ Bidaoui (A), 52′ Elmas (N)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (59′ Malcuit), Manolas (59′ Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui (80′ Zanoli); Lobotka, Fabian Ruiz (59′ Elmas), Zielinski (68′ Gaetano); Politano, Osimhen, Insigne (68′ Machach).

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Avlonitis, Quaranta, D’Orazio; Collocolo, Buchel, Eramo; Sabiri; Bidaoui, Dionisi.

