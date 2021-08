Gazzetta – De Laurentiis-Insigne è gelo, si andrà a scadenza, non c’è dialogo

Il rapporto tra Lorenzo Insigne ed Aurelio De Laurentiis è praticamente inesistente, a scriverlo è Gazzetta dello Sport. Il rinnovo del calciatore del Napoli è ancora bloccato. Insigne ha un contratto che scade nel 2022 ma il Napoli non trova l’intesa col suo capitano. De Laurentiis e Insigne non si parlano oramai da tempo, in tanti dicono ancora prima di Napoli-Verona. Con i rapporti che sono diventati gelidi dopo l’ammutinamento ai tempi di Ancelotti. Proprio quella vicenda ha fatto scattare nel Napoli la volontà di cedere alcuni giocatori che avevano creato problemi, vedi Allan all’Everton.

Insigne: via a parametro zero

Secondo Gazzetta la possibilità che il giocatore vada via a parametro zero è sempre più alta. L’accordo per il rinnovo non è stato trovato, ma forse la trattativa non è nemmeno partita. De Laurentiis non vuole incontrare l’agente di Insigne ed ha delegato Chiavelli e Giuntoli a trattare con Vincenzo Pisacane. Le parti sono ferme sempre sulle stesse posizioni: il Napoli offre 3,5 milioni di euro per il nuovo contratto di Insigne, il calciatore ne vorrebbe almeno 6. Su queste basi non si va da nessuna parte. Si ci aggiornerà a calciomercato fermo, magari a stagione in corsa, ma i presupposti non sono dei migliori.

