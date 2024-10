CORRIERE – Como avversario forte, ma la bicicletta di Conte va più veloce di tutte: il Napoli può sognare

Il Napoli supera il Como in un match entusiasmante, mantenendo alta la pressione sulle avversarie e alimentando i sogni di scudetto.

Maradona esplosivo: cinquantamila tifosi applaudono la quinta vittoria consecutiva in campionato.

Il Napoli ha dimostrato ancora una volta di essere la squadra da battere in Serie A, sconfiggendo il Como di Cesc Fabregas in un match avvincente che ha visto il pubblico del Maradona festeggiare la quarta vittoria tra le mura amiche. Con questo successo, gli azzurri si confermano primi in classifica, mantenendo il ritmo serrato in un campionato che promette emozioni.

Il Corriere dello Sport sottolinea come la pressione esterna stia avendo un effetto positivo sul gruppo di Antonio Conte. “Conte pedala forte, come ha sempre fatto. La sua bicicletta va più veloce di tutte. Napoli fa festa, si esalta, sogna. In cinquantamila hanno applaudito la quarta vittoria al Maradona, la quinta in campionato, quella che regala agli azzurri altre due settimane da primi della classe”, si legge nell’edizione odierna, evidenziando come la squadra stia crescendo in unione e determinazione. La vittoria contro un Como spensierato e ricco di talento, con un Fabregas in grande forma, non è stata affatto scontata.

L’analisi del match evidenzia le straordinarie prestazioni di Nico Paz, definito “di un’altra categoria”, capace di influenzare le sorti del gioco anche contro avversari di primissimo piano. L’attuale forma del Como, che sta mostrando un calcio di alta qualità, rende il trionfo del Napoli ancora più significativo.

“La pressione esterna per ora sta facendo solo il solletico, anzi rischia di alimentare lo spirito di un gruppo che di partita in partita sembra diventare più unito. Anche quando come ieri si trova di fronte un avversario forte, spensierato e ricco di talento come il Como. Fabregas merita solo applausi, in questo momento la sua squadra gioca forse il miglior calcio del campionato. Nico Paz è di un’altra categoria, la sua qualità può fare la differenza anche in club di primissimo piano”.

Con queste due settimane da leader della classifica, il Napoli si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovata fiducia. L’entusiasmo della tifoseria è palpabile, mentre il club continua a sognare in grande.