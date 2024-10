Napoli inarrestabile, anche gli juventini s’inchinano: “Grande favorita per lo Scudetto, i napoletani smettano di essere scaramantici”

Da Torino, i commenti juventini confermano il dominio del Napoli in Serie A: con Antonio Conte, il titolo sembra sempre più vicino.

Il Napoli sta dominando la Serie A e il dibattito calcistico si infiamma, soprattutto da parte delle tifoserie rivali. Dopo sette giornate di campionato, gli azzurri sono in testa alla classifica, e da Torino, in particolare dal mondo juventino, giungono chiari e netti i complimenti per la squadra partenopea.

L’edizione odierna di Tuttosport non ha dubbi: il Napoli è attualmente la squadra più forte del campionato. Le opinioni dei commentatori torinesi si allineano su un punto: “Il Napoli è la grande favorita per lo Scudetto”. I sostenitori bianconeri sottolineano che la squadra di Antonio Conte non solo ha un rendimento impressionante, ma gioca anche senza l’impegno delle coppe europee, il che le consente di concentrarsi esclusivamente sul campionato.

“Con Conte si vince il campionato, stop” affermano alcuni esperti, evidenziando il lavoro del tecnico che ha portato una mentalità vincente a Napoli. “Lo stanno capendo anche loro che sono i favoriti per lo Scudetto”, aggiungono, sottolineando l’ottimo inizio di stagione.

In un’analisi più approfondita, Tuttosport ha dichiarato: “Fuori da ogni metafora, non esiste alcuna scaramanzia che possa mettere lo sgambetto a una squadra che è (probabilmente) la più forte del campionato ed è stata costruita con un organico completo in ogni reparto”.

Le parole di elogio non si fermano qui. I commentatori notano come il Napoli stia “facendo un campionato a parte” e predicono che potrebbero vincere il titolo con largo anticipo, creando così un distacco incolmabile rispetto alle inseguitrici.