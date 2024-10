Anguissa-Napoli, la società azzurra prepara la sua prossima mossa

Il club partenopeo ha intenzione di attivare l’opzione per prolungare il contratto del centrocampista Zambo Anguissa fino al 2027.

Frank Zambo Anguissa è tornato a splendere come uno dei protagonisti indiscussi del Napoli. Sotto la guida di Antonio Conte, il centrocampista ha ritrovato la forma che lo ha reso essenziale per la conquista dello Scudetto con Luciano Spalletti. Dopo un’ottima prestazione nella partita contro il Como, Anguissa ha dichiarato: “Abbiamo lavorato molto col mister. In ritiro è stato difficile ma l’abbiamo fatto per bene, adesso il lavoro duro paga. Quando lavori duro, poi sempre vinci. È molto importante”.

Il suo impatto nel gioco degli azzurri è innegabile, e la società partenopea non intende rischiare di perderlo. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su X, il Napoli ha già in programma una mossa cruciale: attivare l’opzione di prolungamento del contratto di Anguissa fino al 2027. Attualmente, il suo contratto scade a giugno 2025, ma la dirigenza, capitanata da Aurelio De Laurentiis, è determinata a blindarlo e togliere il giocatore dal mercato.

Questa decisione arriva in un momento in cui il Napoli punta a rafforzare la propria rosa e a garantire stabilità a lungo termine. Anguissa, con la sua visione di gioco e la sua capacità di recupero, rappresenta non solo un valore aggiunto in campo, ma anche un simbolo di continuità per il club.