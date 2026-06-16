Frattesi verso una svolta: il Nottingham Forest pronto a presentare la prima offerta.

Davide Frattesi: Interessi Inglesi e Italiani per il Talento Azzurro

PARIGI, FRANCIA – 6 SETTEMBRE: Davide Frattesi, centrocampista dell’Italia, lotta per il possesso del pallone contro Jonathan Clauss della Francia durante il match di UEFA Nations League 2024/25 tra Francia e Italia presso lo stadio Parc des Princes il 6 settembre 2024 a Parigi, Francia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Negli ultimi giorni, Davide Frattesi si è trovato al centro di numerose speculazioni di mercato. Secondo le informazioni emerse da Sky Sport Italia e confermate da Tuttosport, il Nottingham Forest, club militante nella Premier League, è pronto a presentare un’offerta al club nerazzurro per il giovane talento.

L’Offerta del Nottingham Forest

Il Nottingham Forest starebbe preparando un’offerta di circa 25 milioni di euro, comprensiva di eventuali bonus, per assicurarsi Frattesi. Sebbene questa cifra rappresenti un buon inizio, l’Inter, secondo le stime, valuta il giocatore intorno ai 30 milioni di euro. Questo ha portato a una situazione incerta, in cui non è affatto garantito che i nerazzurri accettino immediatamente l’offerta proveniente dall’Inghilterra.

Frattesi si trova quindi di fronte a una decisione cruciale: accettare l’offerta del Nottingham Forest e cambiare campionato oppure valutare eventuali proposte da parte di club italiani. Tra le formazioni nostrane, Roma, Napoli e Juventus sono accreditati come possibili pretendenti.

Le Opzioni di Mercato per Frattesi

L’interesse per Frattesi non si limita al solo Nottingham Forest, ma si estende anche alla Serie A, dove diverse società hanno messo nel mirino il giocatore. Questi sviluppi hanno reso la situazione ancora più complessa, costringendo l’ex centrocampista del Sassuolo a ponderare attentamente il suo futuro. Se decidesse di rimanere in Italia, potrebbe trovare il suo posto in squadre che cercano di ampliare il loro centrocampo.

Inter e Frattesi non sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda; il giovane calciatore ha visto limitate le sue possibilità di essere schierato regolarmente. Infatti, ha disputato solo sei partite da titolare sotto la gestione di Cristian Chivu nella stagione 2026-2027, con all’attivo tre assist e zero gol. Questo potrebbe rappresentare un forte incentivo per il giocatore a cercare nuove opportunità.

Il Fattore Decisivo: Le Prestazioni di Frattesi

Negli ultimi anni, Frattesi ha mostrato grandi doti in campo, ma l’assenza di un posto garantito nell’11 titolare dell’Inter sta spingendo la società a considerarne la cessione. Nella scorsa stagione, il calciatore ha totalizzato 1133 minuti di gioco, suddivisi in 47 presenze, principalmente come subentrante. Questo rapporto tra prestazioni e utilizzo dimostra che, pur essendo un talento promettente, la sua attuale situazione a Milano potrebbe non riflettere il potenziale che molti club vedono in lui.

Con l’avvicinarsi della chiusura del mercato, la tensione attorno al futuro di Frattesi cresce. Quale sarà la sua decisione finale? La proposta del Nottingham Forest segna una nuova opportunità in Premier League, ma il richiamo delle squadre italiane è forte e potrebbe convincerlo a restare in patria.

Prospettive Future per il Giocatore

La scelta che farà Frattesi nei prossimi giorni avrà implicazioni significative sia per la sua carriera personale sia per il destino dell’Inter. Se decidesse di accettare l’offerta del Nottingham Forest, si avventurerebbe in un nuovo contesto calcistico; d’altra parte, aspettare una possibile proposta italiana comporterebbe rischi legati all’incertezza del suo futuro con i nerazzurri.

Nel frattempo, le società italiane stano monitorando da vicino gli sviluppi della situazione. Roma, Napoli e Juventus potrebbero avviare trattative nel caso in cui Frattesi decida di rimanere in Italia, rendendo la sua decisione ancora più strategica.

Riferimenti

Sky Sport Italia

Tuttosport

Il futuro di Davide Frattesi è, senza dubbio, uno dei temi di maggiore interesse in questa finestra di mercato. Tifosi e appassionati attendono con trepidazione di vedere dove approderà il talento azzurro.

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