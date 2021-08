Piqué cuore di capitano: si riduce lo stipendio e salva il Barcellona, altri due giocatori lo imitano

Gerard Piqué salva il Barcellona ed abbassandosi lo stipendio permette di tesserare calciatori importanti per il futuro del club. A renderlo ufficiale è la società che fa sapere di aver potuto mettere sotto contratto e quindi schierare per la prossima partita, Memphis Depay, Eric Garcia e Rey Manaj grazie all’accordo raggiunto con il difensore centrale spagnolo che ha accettato di ridurre significativamente il suo stipendio. Un gesto sicuramente da apprezzare per un calciatore che ha deciso di donare tanto alla causa del Barcellona, mettendo in ‘cattiva’ luce il gesto di Lionel Messi, che invece ha deciso di andare via perché il Barça non gli copriva interamente lo stipendio richiesto.

Pique ingaggio ridotto: il comunicato ufficiale del Barcellona

“FC Barcelona è in grado di tesserare Memphis Depay, Eric Garcia e Rey Manaj nella Liga de Futbol Profesional spagnola – si legge nel comunicato pubblicato dalla società di Laporta sabato mattina – Ciò è stato possibile grazie a un accordo con Gerard Piqué, che prevede una sostanziale riduzione dello stipendio. Ciò significa che tutti i giocatori della prima squadra saranno a disposizione di Ronald Koeman per la prima partita della Liga in programma domenica 15 contro la Real Sociedad. Il club sta inoltre continuando a lavorare con due degli altri capitani, Sergio Busquets e Jordi Alba, per adeguare i loro stipendi alla situazione attuale del club. Entrambi i giocatori sono totalmente disposti a collaborare”.

Insomma i capitani del Barcellona stanno salvando la barca che sbanda, flagellata dalle onde alte dei debiti accumulati e delle restrizioni, oltre alla pandemia. La stessa società fa sapere che “Quest’estate, l’FC Barcelona ha effettuato una serie di cessioni e prestiti per quanto riguarda la sua prima squadra che hanno permesso di tesserare tutti i giocatori per l’inizio della stagione 2021/22 – prosegue il comunicato. Jean-Clair Todibo è stato ceduto per 8 milioni di euro all’OGC Nice, Junior Firpo è andato al Leeds United per 15 milioni, Trincao è stato ceduto in prestito al Wolverhampton Wanderers per 6 milioni, Carles Aleñá è stato ceduto al Getafe per 5 milioni e Konrad De la Fuente è partito per l’Olympique Marsiglia in cambio di 3,5 milioni. Inoltre, il contratto di Matheus Fernandes è stato rescisso”.

