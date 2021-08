I tifosi del Napoli sono dalla parte di Insigne. A Castel di Sangro spunta uno striscione per il capitano del Napoli.

La situazione Insigne è molto delicata. Il mancato rinnovo, le altalene dialettiche di De Laurentiis e l’immobilismo sul mercato, stanno creando malumori tra i tifosi azzurri. Mancano diciotto giorni al termine del calciomercato e il futuro del capitano è fortemente in bilico, essendo il contratto in scadenza e il rinnovo non è arrivato.

I tifosi non vogliono privarsi di Insigne e lo dimostrano in ogni allenamento di Castel di Sangro. Ovazioni, applausi e richieste di rinnovo e permanenza in azzurro. Durante l’allenamento di ieri è apparso anche uno striscione per il capitano azzurro con su scritto “​Insigne è il Napoli. Meritiamo un finale diverso“. Un messaggio chiaro da parte dei tifosi azzurri che non vogliono privarsi di un figlio di Napoli.