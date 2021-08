L’Inter insiste per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli piace a Simone Inzaghi e a Marotta. La priorità del capitano del Napoli è e resta quella di rimanere in Campania. La redazione mercato di Sky Sport ha riportato alcune indiscrezioni:

INSIGNE VUOLE RESTARE A NAPOLI

“Insigne vorrebbe restare a Napoli e in caso di partenza “forzata” il numero 24 del club azzurro sa di essere di fatto in vendita. Nelle idee del presidente Aurelio De Laurentiis, d’altronde, di giocatori incedibili non ce ne sono: e vale anche per il capitano del Napoli. Se proprio dovesse andare via, Insigne vorrebbe trasferirsi in una società intenzionata a metterlo al centro del progetto tecnico”.

INTER, OPPORTUNITÀ INSIGNE

Sky Sport 24 ha poi aggiunto ulteriori dettagli: “L’entourage del ‘Magnifico’, consapevole che il rinnovo è materia complessa, si sta guardando attorno. Registrati, finora, sondaggi dell’Inter e di squadre straniere, anche se nessuna di queste, per adesso, sembrerebbe aver convinto appieno Lorenzo Insigne. Per i nerazzurri, il capitano del Napoli rappresenta un’opportunità, specie a 25 milioni e alla luce delle difficoltà a mettere le mani su Duvan Zapata e Joaquin Correa; ma la situazione resta ‘sospesa’. Allo stato attuale, Insigne potrebbe concretamente andare via solo a parametro zero nel 2022“.

