De Laurentiis messaggio ai tifosi: “Calcio falsato, felice di competere con voi”

Aurelio De Laurentiis lancia un messaggio ai tifosi del Napoli nel giorno di ferragosto. Il presidente della SSCN attraverso twitter ha scritto un messaggio rivolto principalmente ai tifosi del Napoli, ma anche ai giocatori e staff azzurri in in cui ha augurato buon ferragosto a tutti. De Laurentiis si è detto felice che ritorni il pubblico negli stadi, fondamentale per ritrovare quella gioia e quell’atmosfera tipica del calcio gioco.

“Sono felice che si ritorni a competere con il dodicesimo uomo in campo, cioè tutti voi, allontanando sempre di più lo spettro della pandemia che ci ha costretto a vedere un calcio falsato e giocato in una apnea d’acquario” ha scritto il presidente del Napoli.

Si parte con Napoli-Venezia

La prima partita della nuova stagione di Serie A 2021-22 si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona ed i biglietti sono già in vendita. Finalmente una larga parte di stadio sarà aperta ai tifosi che potranno entrare mostrando il green pass. Un lento ritorno alla normalità, a quella gioia di vivere lo stadio a quell’atmosfera fantastica che sicuramente è mancata ai tifosi ma anche ai calciatori in campo. Giocare con o senza pubblico fa molta differenza soprattutto. Gli applausi, ma anche le contestazioni, offrono sicuramente stimoli e Napoli-Venezia è la prima partita verso la normalità.