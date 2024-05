Alvino: “Napoli, nuovo allenatore l’ufficialità alla fine del campionato”

Secondo Carlo Alvino, Antonio Conte sarebbe il prescelto per la panchina del Napoli. Ma il club non ufficializzerà il nome prima del termine della stagione.

Il Napoli è al lavoro per definire il successore di Calzona, ma l’ufficialità sul nuovo allenatore slitterà dopo la fine del campionato. A confermarlo è Carlo Alvino, giornalista molto vicino alle vicende del club azzurro, nel corso della trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli.

Stando alle voci di calciomercato, il prescelto per la panchina partenopea sarebbe Antonio Conte. L’ex CT della Nazionale rappresenterebbe la prima scelta del Napoli per il dopo Spalletti, anche se un accordo definitivo con il tecnico salentino non sarebbe ancora stato raggiunto.

Alvino sul nuovo allenatore del Napoli

Nel caso in cui l’operazione Conte non andasse in porto, le alternative più accreditate sembrerebbero Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli. Il tecnico dell’Atalanta però appare orientato a restare a Bergamo, mentre l’allenatore rossonero potrebbe essere un’opzione concreta in uscita dal Milan.

Alvino però chiarisce un punto fermo: “C’è una sola notizia certa: il Napoli non ufficializzerà il nome del nuovo allenatore prima della fine della stagione”. Una decisione che il club reputerebbe “oltremodo scorretta” nei confronti dell’attuale staff tecnico, che sta ancora guidando la squadra.

L’attesa per l’annuncio

Secondo quanto riportato dal giornalista, dunque, bisognerà pazientare ancora per conoscere con certezza il nome del successore di Spalletti. Solo al termine del campionato, il Napoli renderà ufficiale la scelta del nuovo tecnico al timone della squadra.

In sostanza, le voci sul possibile arrivo di Conte si fanno sempre più insistenti. Ma il club partenopeo non si lascerà sfuggire alcuna indiscrezione prima del definitivo triplice fischio finale di questa stagione. L’attesa per l’annuncio ufficiale si preannuncia febbrile.