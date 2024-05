De Maggio: “Napoli, Gasperini in pole: “Gira voce di un accordo già raggiunto”

Secondo Valter De Maggio, Gian Piero Gasperini avrebbe già un accordo con il Napoli. De Laurentiis aspetterebbe solo la fine della stagione per l’annuncio ufficiale.

La ricerca del nuovo allenatore per il Napoli si fa sempre più serrata. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio a Radio Goal su Kiss Kiss, starebbe girando una voce clamorosa su Gian Piero Gasperini.

Napoli-Gasperini: L’annuncio di De Maggio

Il tecnico dell’Atalanta sarebbe infatti il grande favorito per la panchina azzurra e, stando a voci molto insistenti, avrebbe addirittura già raggiunto un accordo di massima con Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli non avrebbe però alcuna intenzione di disturbare Gasperini in questo momento, impegnato nella cruciale finale di Europa League con l’Atalanta contro il Bayer Leverkusen.

Conte la prima scelta

De Laurentiis vorrebbe prima sferrare l’assalto decisivo per Antonio Conte, che rimarrebbe la primissima opzione per il nuovo ciclo azzurro. Ma se l’ex CT della Nazionale dovesse sfumare, ecco che l’accordo con Gasperini diventerebbe realtà.

“Sembra che Aurelio De Lauren-tiis voglia attendere Gian Piero Gasperini prima di sferrare l’assalto decisivo per Antonio Conte. Gi-ra però una voce clamorosa: pare che l’attuale tecnico della DEA abbia già trovato un accordo con i partenopei. Ora comunque il presidente non ha alcuna intenzione di disturbarlo perché impegnato nella finale di Europa League”.

Pioli terza scelta

Nell’eventualità in cui saltassero sia Conte che Gasperini, il Napoli si butterebbe con decisione su Stefano Pioli come terza opzione per la panchina. L’attuale allenatore del Milan resterebbe un’ipotesi molto concreta.

L’annuncio dopo la finale

A questo punto, l’annuncio del nuovo tecnico del Napoli potrebbe arrivare solamente dopo la finale di Europa League dell’Atalanta, in programma il 31 maggio. De Laurentiis vorrebbe evitare di disturbare Gasperini prima di quell’appuntamento cruciale.

In sostanza, il valzer delle panchine si infiamma con Gian Piero Gasperini dato ormai in pole position per il Napoli, stando alle voci clamorose di un accordo già raggiunto con De Laurentiis. L’annuncio ufficiale però slitterebbe dopo la finale europea dell’Atalanta.