17 Giugno 2026

Roma multata dalla UEFA per violazione del Fair Play Finanziario, Milan e Inter salve.

redazione 17 Giugno 2026
Roma-celebrate-Como.jpg

Roma multata per violazione delle regole FFP

Il clima di attesa è palpabile in casa AS Roma dopo la notizia della multa ricevuta dalla UEFA. Durante la stagione calcistica 2025, il club giallorosso ha violato le normative sul fair play finanziario (FFP), ricevendo una sanzione di 6 milioni di euro.

La UEFA ha comunicato che Roma ha “leggermente superato” gli obiettivi finanziari interim stabiliti, risultando in una multa di 2 milioni di euro. Oltre a questa violazione, il club ha infranto anche il rapporto di costo per la squadra, superando il limite del 70% imposto dall’organismo calcistico europeo. Questo ha portato a una sanzione ulteriore di 4 milioni di euro.

Le sanzioni imposte dalla UEFA non sono una novità per il club romano. Già nei precedenti anni, Roma aveva subito delle restrizioni a causa di infrazioni alle normative FFP. Attualmente, Roma deve affrontare una serie di condizioni in vigore dal 2022 fino al 2026, come parte di un accordo di insediamento.

Il contesto della penalizzazione

Le violazioni delle regole del fair play finanziario non sono rare nel calcio europeo; diversi club sono stati oggetto di sanzioni nel corso degli anni. Le regole FFP sono state introdotte nell’auspicio di promuovere la sostenibilità economica tra i club di calcio, impedendo che questi spendano più di quanto guadagnano.

Nel caso di Roma, la UEFA ha preso in considerazione diversi fattori nel determinare la multa. Durante la stagione 2025, il club ha mostrato segni di crescita sul campo, ma ciò non è bastato a giustificare le violazioni delle normative economiche stabilite. In un contesto in cui i tifosi sperano in risultati sempre più promettenti, le sanzioni finanziarie potrebbero influenzare le strategie di mercato ed economiche del club per i prossimi anni.

D’altra parte, le altre squadre italiane, come il Milan e l’Inter, sono riuscite a rispettare i termini dei loro accordi con la UEFA, evitando così sanzioni aggiuntive. Secondo le ultime notizie di Sky Sport Italia, i due rivali cittadini hanno presentato conti in ordine, permettendo loro di pianificare serenamente le prossime stagioni.

Le ripercussioni sul futuro di Roma

La multa inflitta a Roma solleva interrogativi sulle strategie future del club. Con una penalizzazione che limita la capacità di spesa, il management giallorosso dovrà trovare soluzioni intelligenti per rinforzare la rosa senza compromettere la stabilità finanziaria. Questo potrebbe portare a un rinnovato focus su giovani talenti e un’attenta gestione delle risorse economiche.

Inoltre, la reazione dei tifosi sarà cruciale. Un club come la Roma vive di passione e supporto, ma le sanzioni economiche potrebbero influenzare anche il morale della tifoseria. Un forte coinvolgimento della base dei supporter, insieme a una gestione oculata da parte della dirigenza, sarà fondamentale per affrontare questo difficile periodo.

In questa fase delicata, è importante anche la comunicazione da parte del club. Un’informativa chiara e trasparente riguardo ai progetti futuri e alle riforme che verranno implementate può aiutare a mantenere alto l’entusiasmo e la fiducia dei tifosi. La sfida di Roma in questa stagione è di rimanere competitiva sia in campionato che in Europa, nonostante le limitazioni imposte dalla UEFA.

Le recenti sanzioni rappresentano un’opportunità di riflessione per il club, che avrà la possibilità di ristrutturare e migliorare il proprio approccio economico e sportivo, creando un ambiente più stabile e sostenibile per gli anni a venire.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti ufficiali sulla questione, è possibile consultare il sito della UEFA.

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Ivan-Provedel-cu.jpg

Inter vicino a chiudere l’affare da 3 milioni per Provedel: “Sono sempre stato un fan”.

redazione 17 Giugno 2026
us-sassuolo-calcio-v-juventus-fc-serie-a-1.jpg

Carnevali conferma le priorità della Juventus e i 4 giocatori intoccabili in riunione con Spalletti.

redazione 17 Giugno 2026
saudi-arabia-v-thailand-group-f-.jpg

Mancini lascia Al Sadd, tornando in Italia con viste sulla Coppa del Mondo 2026.

redazione 17 Giugno 2026
brazil-v-morocco-group-c-fifa-world-cup-2026.jpg

Italia delusa dopo le prime partite della Coppa del Mondo 2026: un sogno sfumato.

redazione 17 Giugno 2026
austria-v-norway-uefa-nations-le.jpg

Rangnick spiega il rifiuto del Milan dopo l’estensione del contratto con l’Austria fino al 2027.

redazione 17 Giugno 2026
president-trump-establishes-whit.jpg

L’Italia sarà pronta per il Mondiale 2026 dopo la proposta dell’inviato di Trump?

redazione 17 Giugno 2026
real-madrid-cf-v-olympique-de-marseille-uefa-champions-league-2025-26-league-phase-md1.jpg

AS Roma accelera per Greenwood, mentre il Milan propone Pulisic.

redazione 17 Giugno 2026
france-v-italy-uefa-nations-league-2024-25-league-a-group-a2-1.jpg

Frattesi verso una svolta: il Nottingham Forest pronto a presentare la prima offerta.

redazione 16 Giugno 2026
liverpool-fc-v-manchester-united-1.jpg

Amorim pronto ad accettare l’offerta biennale dell’AC Milan, attende solo l’approvazione finale.

redazione 16 Giugno 2026
Manu-Kone-point.jpg

Koné, obiettivo di Inter e Arsenal, discuterà il futuro alla Roma dopo il Mondiale.

redazione 16 Giugno 2026
Kevin-De-Bruyne.jpg

De Bruyne: “Stili di gioco in Italia e Inghilterra sono completamente diversi”

redazione 16 Giugno 2026
Fabio-Miretti-celebrate.jpg

Juventus mira a incassare 50 milioni vendendo cinque giocatori in anticipo.

redazione 16 Giugno 2026

Ultimissime

Roma-celebrate-Como.jpg

Roma multata dalla UEFA per violazione del Fair Play Finanziario, Milan e Inter salve.

redazione 17 Giugno 2026
93523.jpg

Portogallo bloccato dalla tenace Repubblica Democratica del Congo nell’apertura della Coppa del Mondo.

redazione 17 Giugno 2026
marco-noviello.jpg

Tragedia in Campania: morto carabiniere di 26 anni per un malore improvviso.

Anna Gaia Cavallo 17 Giugno 2026
news430677.jpg

Lavori allo Stadio Maradona: l’Assessore Cosenza svela i costi previsti.

Anna Gaia Cavallo 17 Giugno 2026
GettyImages-2278608366-scaled.jpg

Jannik Sinner rivoluziona la sua strategia di Wimbledon dopo l’imprevisto al Roland Garros.

redazione 17 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }