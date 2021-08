Stop per Insigne: infiammazione al ginocchio. L’agente atteso a Castel Volturno

Lorenzo Insigne si ferma in allenamento al Konami Center di Castel Volturno. Per il capitano azzurro una infiammazione al ginocchio, come riporta il sito ufficiale della SSCN. L’attaccante che fino ad ora era segnalato tra i migliori si ferma e le sue condizioni dovranno essere valutate, in vista della sfida col Venezia di domenica sera.

Insigne: incontro con l’agente

Intanto Sportitalia fa sapere di un repentino cambio di programma che coinvolge Insigne. L’agente era atteso a Milano ma nelle ultime ore è cambiato tutto. Secondo la redazione di Sportitalia Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, non andrà a Milano ma a Castel Volturno. A questo punto bisogna capire se andrà per portare un’offerta di un altro club, si parla di un Milan molto interessato, oppure si discuterà di rinnovo di contratto. In giornata Il Mattino aveva scritto della possibilità di un rinnovo a vita per l’attaccante del Napoli.