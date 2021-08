Dalla Grecia confermano: “Manolas, tutto fatto col Napoli”

Kostas Manolas via da Napoli, la conferma arriva anche dalla Grecia. Il giocatore oramai è vicinissimo a firmare il nuovo contratto con l’Olympiacos. Manolas non ha mai nascosto la volontà di vestire la maglia del club greco a cui è molto legato e per farlo ha rinunciato anche a molti soldi. L’addio di Manolas viene dato per certo anche in Grecia. Molti portali ellenici fanno sapere che la dirigenza dell’Olympiacos ha trovato l’accordo col Napoli per il trasferimento di Kostas Manolas. Confermate anche le cifre: 7 milioni di euro al club di Aurelio De Laurentiis ed un contratto di 5 anni al giocatore, che percepirà 2 milioni di euro a stagione più bonus.

Napoli: il sostituto di Manolas

Proprio nella giornata di ieri il Napoli ha concluso l’acquisto di Juan Jesus. Il calciatore molto probabilmente non sarà il sostituto di Manolas ma di Maksimovic, andato via a fine della scorsa stagione a scadenza di contratto. A questo punto il club azzurro potrebbe fiondarsi su un altro obiettivo in difesa, dato che i difensori centrali a disposizione di Spalletti sono solo 3. Si parla con insistenza di Senesi. Il Feyenoord spara alto per il giocatore: circa 18 milioni di euro. Giuntoli è impegnato a trovare la formula giusta per riuscire a prendere il calciatore.