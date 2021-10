Napoli-Legia Varsavia, i convocati di Spalletti: Tornano Lobotka e Manolas. Out Zielinski

Napoli-Legia Varsavia, tra convocati di Spalletti ritornano Manolas e Lobotka. nulla da fare per Zielinski fermo ai box. Assente Mario Rui per squalifica.

I CONVOCATI DI SPALLETTI PER NAPOLI-LEGIA VARSAVIA

La formazione di Luciano Spalletti al primo bivio della stagione contro il Legia Versavia: diverse novità per il Napoli in Europa League.

Il Napoli a caccia di punti fondamentali per risollevarsi in classifica e accorciare sulle prime: contro il Legia Varsavia allo stadio “Diego Armando Maradona“ sarà una sfida importantissima.

O “decisiva”, come l’ha definita in conferenza stampa Luciano Spalletti, che dopo un pari e una sconfitta cerca la prima vittoria nell’attuale edizione di Europa League. Di seguito i convocati di Spalletti

Napoli-Legia Varsavia alle ore 21 per la terza giornata di Europa League.

Dirige il match l’arbitro spagnolo Del Cerro Grande.

I convocati: Meret, Ospina, Idasiak, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Manolas, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-LEGIA VARSAVIA

Il Napoli penserà anche alla sfida con la Roma in campionato, però, che guida in vetta a punteggio pieno: contro il Legia in porta, quindi, andrà Meret, con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly in difesa e con il dubbio Juan Jesus-Zanoli, giovane terzino classe 2000, a sinistra.

Anguissa verrà confermato a centrocampo insieme a Demme ed Elmas, con Zielinski a riposo in vista della gara contro la Roma. In avanti spazio a Lozano e Insigne sugli esterni con Mertens titolare al centro del tridente.

Michniewicz risponde con un 3-5-1-1 con Miszta tra i pali, Jedrzejczyk, Wieteska e Nawrocki in difesa.

In mediana Johansson, Slisz, Kharatin e Martins giocheranno con Mladenovic, con Josue sulla trequarti pronto a supportare Emreli, unica punta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Mertens, Insigne. All. Spalletti.

LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Josue; Emreli. All. Michniewicz.