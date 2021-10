“Mister restiamo qui”. I giocatori del Napoli hanno scelto di restare in ritiro anzichè andare a casa. Il retroscena

Napoli-Legia Varsavia, gli uomini di Spalletti hanno scelto di restare al konami training center anziché tornare a casa. Il gruppo azzurro è molto concentrato.



NAPOLI-LEGIA VARSAVIA, SCATTA IL RITIRO PRE GARA

I calciatori del Napoli in vista della sfida contro il Legia Varsavia hanno chiesto di fare ritiro pre gara anzichè andare a casa . Una scelta, quella dei ragazzi di Spalletti, he ben sottolinea la grande serietà e voglia di fare bene di tutta la squadra. A riportare la notizia è l’edizione odierna del quotidiano IL MATTINO:

“La concentrazione del gruppo azzurro è così alta che tutti i calciatori hanno preferito andare in ritiro ieri sera, piuttosto che tornare nelle rispettive abitazioni”.

A confermare tale retroscena ci ha pensato Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa di ieri pomeriggio:

“Si va in ritiro e si poteva fare anche diversamente, ma l’hanno scelto loro: il Comandante e il capitano hanno detto che si va in ritiro, perché così diamo più importanza all’impegno di Coppa”, Le parole del tecnico del Napoli confermano come il gruppo azzurro sia pienamente concentrato su ogni impegno stagionale.

Intanto sui social Napoli e Legia Varsavia si sono sfidati a suon di Murales. Tutto è nato da un post comparso sui profili ufficiale della compagine polacca.