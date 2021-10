Gazzetta – Napoli-Legia Varsavia: Spalletti fa turnover, pensa alla Roma

Luciano Spalletti farà turnover per Napoli-Legia Varsavia, gara di Europa League valida per la terza giornata della fase a gironi. Gli azzurri sono chiamati ad una vittoria per rilanciarsi in termini di qualificazione al prossimo turno. Il Napoli ha un solo punto in classifica e dopo la vittoria del Leicester con lo Spartak sono assolutamente necessari i tre punti. Lo sa bene Spaletti che in conferenza stampa ha annunciato qualche cambio in formazione. Sicuramente non giocherà Osimhen dal primo minuto. Secondo Gazzetta dello Sport il sostituto sarà Mertens, ma non è da escludere la presenza di Petagna da titolare in Europa League. Per Gazzetta Spalletti farà ampio turnover in Napoli-Legia Varsavia facendo giocare dal primo minuto calciatori che fino ad ora hanno avuto meno minutaggio, anche a causa di infortuni: vedi Demme.

Turnover Napoli, le scelte di Spalletti in Europa

Gazzeta dello Sport disegna una formazione del Napoli con Meret in porta. Linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Rrahamani, Koulibaly e Juan Jesus e non Zanoli titolare. Centrocampo a tre con Anguissa, Demme ed Elmas e in attacco Lozano al posto di Politano, Mertens al posto di Osimhen e Insigne confermato dal primo minuto. Sicuramente non giocherà Zielinski che ha avuto un piccolo infortunio in allenamento ma ci sarà con la Roma in campionato.

Roma-Napoli: si pensa al futuro

Per Gazzetta dello Sport il turnover si Spalletti in Napoli-Legia Varsavia è dettato anche dall’esigenza della prossima gara di campionato.