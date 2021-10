Napoli-Legia Varsavia: la sorpresa di Spalletti è Petagna, le ultimie notizie

Napoli-Legia Varsavia le ultime notizie di formazione: Andrea Petagna può giocare titolare nella terza giornata di Europa League. Spalletti in conferenza stampa ha detto che Osimhen non giocherà dal primo minuto. Ma ha anche sottolineato che Mertens potrebbe non scendere in campo da titolare. Quanto affermato dal tecnico del Napoli può essere pretattica ma visto che il belga non è ancora al top della condizione bisogna ponderare bene le parole. Ecco perché Petagna in Napoli-Legia Varsavia può giocare da titolare. L’attaccante ex Spal sta aspettando il momento di giocare dal primo minuto e non si è mai lamentato, continuando a lavorare e mettendosi a disposizione di allenatore e squadra. Spalletti ha voluto trattenere Petagna a Napoli, convinto che potesse essere importante nel corso della stagione. Stesso ragionamento fatto anche con Ounas.

Petagna titolare: la formazione del Napoli col Legia Varsavia

Anche se il tecnico del Napoli non vuole sentir nominare la parola turnover che “sarebbe offensivo per questi professionisti“, è ovvio che qualche ragionamento va fatto in vista della sfida con la Roma. Spalletti considera tutti titolari ed allora bisogna tenere in seria considerazione Petagna per la sfida Napoli-Legia Varsavia valida per la terza giornata di Europa League della fase a gironi. Con la presenza dell’attaccante ex Spal cambia il modo di giocare degli azzurri, ma resta un punto di riferimento in attacco. Petagna non attacca sempre la profondità come fa Osimhen, ma in area di rigore può avere una presenza importante se ben imbeccato con i cross. Inoltre può lavorare di sponda per gli inserimenti dei centrocampisti. Ma Spalletti in Europa League fa anche altri cambi: Elmas giocherà sicuramente da capire se come trequartista o al posto di Fabian Ruiz. Anche Demme scalpita per un posto da titolare in Europa League. Meret sarà tra i pali, mentre Zanoli vede la sua prima gara da titolare. Dal primo minuto ci sarà anche Lozano al posto di Politano, confermato Insigne.