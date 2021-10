Tacconi: “Ogni volta che la Juventus vince dicono tutti che ruba”

Stefano Tacconi difende la Juve: “dicono che ruba quando vince”. L’ex portiere bianconero interviene nella polemica su Orsato e il rigore per la Roma.

TACCONI: LA JUVE NON RUBA

“Ogni volta che la Juve vince dicono tutti che rubiamo”. Stefano Tacconi storico portiere della Juventus, interviene sulla polemica scatenata dall’arbitraggio di Orsato contro la Roma. L’episodio è quello del fallo di Szczesny su Mkhitaryan e della mancata concessione del vantaggio, culminato poi con la rete di Abraham, non convalidata.

A elevare la polemica sono state le dichiarazioni catturate dalle telecamere all’intervallo del match, con Orsato che, confrontandosi con Cristante, ha dichiarato: “Mettiti nei miei panni: il portiere esce. ‘Fallo, rigore!’. ‘No, fuorigioco’. Io fischio e la palla finisce in rete. Se non fischio? Il vantaggio sul rigore non si dà mai, eh! Ho capito, ma è un calcio di rigore eh! Adesso dai (si rivolge a Cristante, ndr) la colpa a me per averti dato un rigore? No, eh! (ride, ndr)”.

Stefano Tacconi sul sito ilbianconero.com ha commentato: “Purtroppo Juventus-Roma finisce sempre in polemica e quando perdono succede questo. Ogni volta che la Juve vince dicono tutti che ruba. Sono dell’idea che su 38 partite vince sempre la più forte e non si può rubare ogni domenica, non ci sono storie. Detto questo il rigore c’era ed è stato sbagliato, la rete è stata annullata e la Roma ha giocato bene magari meritava anche il pareggio. Ma se non si fanno polemiche e non si parla del VAR non si vendono manco i giornali”.