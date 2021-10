Europa League, dal Napoli arriva un segnale importante

Il Napoli in Europa League sfida, Spalletti si prepara a dare un segnale forte a tutto l’ambiente. L’obbiettivo è andare avanti nella competizione europea.

IL CAMMINO DEL NAPOLII N EUROPA LEGAUE

Il Napoli ha collezionato un pareggio e una sconfitta nelle prime due gare di Europa League. Ora la squadra di Spalletti se la vedrà con il Legia Varsavia, capolista a sorpresa del proprio gruppo. Per gli azzurri match fondamentale, considerando l’attuale terzo posto nel raggruppamento C.

Il Legia Varsavia ha conquistato entrambe le prime due gare, con lo Spartak Mosca secondo a tre punti dopo il successo contro lo stesso Napoli. Chiude il Leicester, con un pari e un k.o come il Napoli di Spalletti: le due favorite del girone sono invece le ultime.

Il Napoli ha iniziato al top il campionato di Serie A, diventando già dalle prime otto gare una delle squadre più temibili del torneo 2021/2022, ma Il Legia Varsavia non è da meno: 22 punti nei primi 11 match e sfida al Lech Poznan per conquistare lo scudetto polacco.

IL NAPOLI TIENE ALL’EUROPA LEAGUE?

Secondo quanto riporta il quotidiano il Mattino, il Napoli di Spalletti è pronto a dare un segnale importante. Il tecnico intenzionato ad andare avanti in Europa League e non ha voglia di snobbare la competizione, come molti riferiscono:

“La formazione con il Legia sarà il segnale per tutti. Dunque, scornarsi per questa coppetta di periferia oppure lanciarsi nella mischia, rischiare di perdere energie preziose ma tentare di alzare il trofeo a maggio?

L’impressione è che la fisionomia della squadra che si vede in campionato non verrà stravolta. Andare avanti, certo, ma sarebbe meglio da primi del girone, perché così si saltano i sedicesimi (a febbraio) e si arriva dritti agli ottavi”.

DOVE VEDERE NAPOLI-LEGIA VARSAVIA IN TV E STREAMING

Il match tra Napoli e Legia Varsavia sarà disponibile anche in streaming su per tutti gli abbonati basterà scaricare l’app di DAZN su smart tv compatibili, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), o utilizzando dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Napoli-Legia Varsavia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8, canale 8, o in alternativa da Sky, su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite),.

Per quanto riguarda la diretta streaming di Napoli-Legia Varsavia, la doppia alternativa è collegarsi al sito di DAZN da pc o scaricare l’app su smartphone o tablet. Anche Sky Go (il servizio che Sky offre ai propri abbonati) porterà alla visione della gara in diretta streaming, scaricando l’app su pc, smartphone o tablet, così come il sito di TV8.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Napoli contro Legia Varsavia è affidata a Stefano Borghi per quanto riguarda DAZN: al suo fianco Simone Tiribocchi. Non ancora comunicati telecronista e seconda voce di TV8, mentre su Sky ci sarà la coppia Compagnoni-Minotti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LEGIA VARSAVIA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Zanoli; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Petagna, Insigne. All. Spalletti.

LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Josue; Emreli. All. Michniewicz.