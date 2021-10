GAZZETTA – Insigne-Inter l’agente ha incontrato Marotta: emerge la volontà del calciatore

Lorenzo Insigne all’Inter, l’agente del calciatore del Napoli ha incontrato Marotta e Ausilio per discutere il passaggio a fine stagione. Il capitano del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2022 e qualora non dovesse rinnovare, sarebbe libero di firmare con qualsiasi altra squadra a partire da febbraio 2022. Secondo Gazzetta dello Sport Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, ha incontrato la dirigenza nerazzurra. Milano è una delle possibili destinazioni per il capitano dei partenopei che non riesce a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto. Nemmeno gli ultimi incontri tra De Laurentiis e Pisacane hanno sbloccato la trattativa e quindi si resta in una fase di stallo. Questo sembra incidere anche sulla serenità del calciatore che con il Torino ha sbagliato il terzo rigore stagionale.

Calciomercato: Insigne all’Inter a parametro zero

Qualora non si dovesse concretizzare l’accordo tra il Napoli ed Insigne allora la società partenopea dovrà rassegnarsi a perdere il calciatore a parametro zero a fine stagione, così come accaduto con Hysaj e Maksimovic. Sicuramente per il Napoli sarebbe una perdita sotto ogni punto di vista, sia tattico che economico. Insigne sembra nel pieno della maturità sportivo e lasciarlo partire senza incassare nulla appare veramente uno spreco. Ma la questione parametro zero nel calcio si sta evolvendo e ‘colpisce’ sempre di più i top player che possono sgravare le nuove società del costo del cartellino per provare ad avere un ingaggio più alto.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sull’incontro dell’agente di Insigne e la dirigenza dell’Inter