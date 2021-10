Tuttosport – Insigne addio a parametro zero, Inter pronta a sfruttare la situazione

Insigne all’Inter è l’ultima novità di calciomercato. Secondo Tuttosport a gennaio non è da escludere il colpo a parametro zero. Se Lorenzo Insigne non rinnoverà con il Napoli allora da febbraio in poi potrà firmare con qualsiasi altro club. Il contratto di Insigne col Napoli scade nel 2022 e fino ad ora non si è trovato l’accordo per il rinnovo. Di recente ci sono stati dei contatti tra De Laurentiis e Pisacane per il rinnovo, ma la firma è molto lontana. Secondo quanto fa sapere Gazzetta dello Sport l’agente del calciatore vuole un mega bonus per firmare il nuovo rapporto tra il Napoli ed Insigne.

Ecco perché la voce di calciomercato di Insigne all’Inter prende sempre più quota. Ecco quanto scrive Tuttosport:

Il capitano del Napoli è ancora in scadenza di contratto. Qualche settimana fa nell’ultimo incontro avuto con De Laurentiis le parti si sono riavvicinate e non è da escludere affatto che alla fine l’attaccante rinnovi con la squadra della sua città, ma finché non arriverà la firma, non bisogna dimenticare l’interesse che l’Inter aveva già mostrato nei suoi interessi la scorsa estate.

Marotta non lascia cadere così la trattativa, ma è pronto a sfruttare l’occasione a gennaio:

Dagli uffici nerazzurri, così come da parte di Pisacane, filtra che ieri i discorsi non siano caduti sulla situazione di Insigne, ma c’è da scommettere che se a gennaio il capitano non avrà rinnovato, l’Inter andrà tenuta presente per il futuro a parametro zero di Lorenzo.

Intanto Gazzetta dello Sport rivela altri retroscena dell’incontro tra Pisacane e Marotta. Un faccia a faccia, che nonostante il basso profilo, offre indicazioni sul futuro incerto di Insigne.