Napoli-Juve: Politano esulta, la dedica ai tifosi è da brividi – FOTO

Matteo Politano lancia un messaggio ai tifosi dopo Napoli-Juve, gara di Serie A vinta dagli azzurri col risultato di 5-1.

Il Napoli ha vinto con pieno merito la sfida con la Juventus. La squadra Luciano Spalletti ha ha devastato quella di Max Allegri. Ma un merito importante lo ha avuto anche il pubblico dio Napoli-Juve, come sottolineato proprio dall’allenatore azzurro al termine del match.

Una sottolineatura fatta anche da Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli che ha voluto mettere in evidenza l’importanza che hanno avuto i sessantamila spettatori dello stadio Diego Armando Maradona. Tifosi che non hanno mai smesso di incitare la squadra partenopea, soprattutto dopo il gol di Di Maria che poteva avere un contraccolpo psicologico importante.

Politano la dedica ai tifosi dopo Napoli-Juve

“Di solito una domanda che ti fanno è a chi dedichi la vittoria. Stasera è facile. Questa enorme soddisfazione è per Voi, per chi era allo stadio e per chi ha tifato per noi da qualsiasi parte del mondo. Questa vittoria è per tutti i napoletani. Questa vittoria è per Napoli“.

Un messaggio bellissimo quello di Politano al termine di Napoli-Juve. Una ulteriore sottolineatura di come il pubblico possa fare la differenza in partite di questo tipo. Ecco perché il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli è una penalizzazione non da poco per la squadra di Spalletti. In seguito agli scontri tra ultras, è stato penalizzata una tifoseria intera, comporta per la stragrande maggioranza da persone che vogliono solo godersi la partita e tifare per la propria squadra del cuore. Intanto per la prossima partita con la Salernitana-Napoli i tifosi azzurri non potranno andare in trasferta, creando un danno non da poco alla squadra partenopea.