Scontro ultras, i tifosi del Napoli hanno sottratto lo striscione alla curva sud – FOTO

Tafferugli sull’autostrada tra tifosi del Napoli e della Roma: lo striscione della Curva Sud finisce nelle mani degli ultras azzurri.

Ieri, c’è stato un blocco dell’autostrada del Sole nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo, a causa di scontri tra tifosi del Napoli e della Roma presso l’autogrill Badia al Pino est, dove Gabriele Sandri fu ucciso nel 2007. Circa 300 persone sono state coinvolte. Secondo fonti della polizia, c’erano alcune minivan con tifosi del Napoli diretti a Genova per assistere alla partita contro la Sampdoria, mentre sull’autostrada transitavano veicoli con tifosi della Roma diretti a Milano per la partita contro il Milan. Pare che i tifosi del Napoli abbiano lanciato oggetti contro le auto dei tifosi della Roma in transito, che si sono poi fermati sull’autostrada per rispondere e fino allo scoppio dei tafferugli.

Gli ultras del Napoli sottraggono lo striscione dei tifosi della Roma

Gli ultras si sono affrontati col volto coperto – diversi i contusi -, lanciandosi pure petardi e fumogeni vicino alle pompe di benzina (circostanza ulteriormente pericolosa)”.

Un’immagine sui social media mostra che gli ultras del Napoli avrebbero strappato uno striscione degli ultras della Roma, che viene solitamente esposto allo stadio Olimpico e nelle trasferte, un grave affronto.

Il messaggio dei Sindaci di Napoli e Roma

Gaetano Manfredi e Roberto Gualtieri hanno emesso una dichiarazione congiunta condannando gli scontri: “Sono inaccettabili. Ci auguriamo che le forze dell’ordine individuino e puniscano i responsabili come merita. Questi non sono veri sportivi! Napoli e Roma sono città amiche che dicono no alla violenza senza senso”.

Le indagini della Questura sono in corso e c’è anche l’ipotesi che gli ultras si siano dati appuntamento appositamente per scontrarsi. Intanto, gli ultras fermati sono stati fatti partire su mezzi scortati, mentre la Digos di Arezzo sta analizzando i video delle telecamere di sicurezza per identificare i coinvolti. I due gruppi si sono affrontati brandendo spranghe, cinghie e bastoni. Fino ad ora, il tifoso romanista più gravemente ferito è stato trasferito all’ospedale di Arezzo con una ferita da arma da taglio leggera (codice giallo).

Fermiamo la violenza: gli scontri tra tifosi del Napoli e della Roma sull’autostrada non devono essere tollerati

