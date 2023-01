Scontri ultras Napoli e Roma: identificati 80, scattano gli arresti

Scontri tra ultras di Napoli e Roma: identificate 80 persone, ora scattano gli arresti

La Gazzetta dello Sport ha descritto per filo e per segno quanto è avvenuto ieri in occasione degli scontri tra i tifosi di Napoli e Roma sull’autostrada A1: “I rivali romanisti in transito, probabilmente avvisati della presenza dei napoletani, hanno così rallentato la marcia fino a fermarsi all’altezza dell’area di sosta, confluendo all’interno: lì gli ultras si sono affrontati col volto coperto – diversi i contusi -, lanciandosi pure petardi e fumogeni vicino alle pompe di benzina (circostanza ulteriormente pericolosa)”.

Ottanta sono gli ultras del Napoli identificati per gli scontri con i romanisti

“Dopo 15 minuti i romanisti sono ripartiti, mentre i napoletani sono rimasti nell’area e in seguito scortati fino a Genova, dove gli agenti ne hanno identificato un’ottantina: oggi i primi arresti differiti. Tra le accuse, l’attentato alla sicurezza dei trasporti”, annuncia il noto quotidiano sportivo che, rispetto alle altre testate, scrive anche il numero di coloro che avranno ripercussioni per l’azione avvenuta ieri.

Secondo la Gazzetta dello Sport, tutti riceveranno il Daspo, mentre i più violenti finiranno in carcere. A fare luce sull’episodio criminoso la Polizia che sta facendo luce sull’accaduto nelle indagini che sono in corso.