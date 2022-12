Martinez: “Napoli mi ha commosso. Incredibile la festa per l’Argentina”

Daniel Martinez rivela che Napoli lo ha commosso perché è stata incredibile la festa per l’Argentina in città

Daniel Martinez, corrispondente ESPN in Italia, è rimasto stupefatto dalla festa dei napoletani per la vittoria dell’Argentina. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, il giornalista ha dichiarato: “Grazie mille a tutti i napoletani per la festa, è incredibile quel che abbiamo visto, mi sono commosso… Grazie davvero a Napoli che si dimostra ancora una città col cuore argentino. In questa finale che ho vissuto da tifoso mi sono scoperto fifone, il mio cuore ha retto meno di quello che mi aspettavo (ride ndr)! L’Argentina si è imposta contro una selezione stratosferica come la Francia, che fino al 70′ avrebbe meritato anche di stare sotto 3 o 4 a zero”.

Martinez dice grazie a Napoli che si dimostra una città col cuore argentino

Martinez ha poi proseguito: “Ora facendo tutti gli scongiuri, dobbiamo pensare a questo: da quando Diego Maradona ci ha lasciato, dal cielo ci ha permesso e guidato a vincere la Copa America e il Mondiale all’Argentina, che mancavano da anni e anni. Ora pensiamo a quale potrebbe essere il suo prossimo desiderio dal cielo, visto che Diego era napoletano nel cuore… Non dico nulla per scaramanzia, facciamo tutti gli scongiuri! Scaloni ha rasserenato tutta la Nazionale con dei gesti e con una saggezza che ci ha riempito il cuore. Metà della popolazione argentina non conosceva questa sensazione, ora è tornata a godersela”.