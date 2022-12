Maradona Jr: “Messi ha invocato papà sul rigore di Montiel: ecco le parole d’aiuto”

Maradona Jr conferma che Messi ha invocato papà sul rigore di Montiel e svela le le parole d’aiuto

Diego Armando Maradona jr, allenatore del Napoli United e figlio del Pibe de Oro, è emozionato per la vittoria dell’Argentina ai Mondiali di Qatar 2022. A Radio Marte il figlio del Pibe de Oro ha dichiarato: “Messi e Mbappè sono di un altro pianeta. L’Argentina ha meritato la vittoria. Da un paio di anni a questa parte, è davvero la squadra più forte del mondo. I tifosi del Napoli si dividono tra Leo Messi e mio padre nella classifica immaginaria dei migliori di sempre? Non voglio entrare in questa polemica. Qualunque cosa io potessi dire, mi verrebbe rivoltata contro. Io me la voglio godere. Messi meritava più di tutti di alzare questa coppa, per le tante accuse infondate nei suoi confronti. Ha fatto felice una nazione intera. Dopo un Mondiale del genere, fare paragoni con papà è riduttivo e poco sportivo. Non mi voglio impelagare in questi discorsi”.

Dieguito ha poi proseguito: “Cosa ho provato, ieri? Ho cominciato a piangere, perché il dolore di non poter condividere questa gioia con papà è stato grande. Sono convinto, però, che lui ci abbia messo la mano da lassù”.

Maradona Jr conferma che Messi ha invocato il papà nel momento cruciale dei rigori

“E’ vero che Leo Messi ha invocato il nome di papà, durante il rigore di Montiel? E’ tutto vero. Ha detto: ‘Diego, daccelo’, nel senso che doveva aiutarci nell’ultimo rigore direttamente dal cielo. E così è stato”.

L’attuale allenatore del Napoli United precisa: “Il dualismo tra Leo e papà è stato montato ad hoc, perché papà aveva una bellissima idea di Messi: quando parlava di lui, gli brillavano gli occhi. E’ un dualismo, il loro, inventato per fare clic e vendere i giornali”.

“Polemiche per la scelta di Messi di accettare il vestito passatogli dallo sceicco e di indossarlo prima di alzare la coppa? Poteva vincerla ed alzarla anche nudo: mi è interessato poco. La coppa era nelle mani di Leo e poteva alzarla come voleva. Papà mi diceva: ‘Diego, pochi argentini sanno quanto pesi la Coppa del Mondo’. Da ieri, ce ne sono altri ventisei”.