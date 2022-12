Report Napoli: Anguissa, Lozano e Olivera rientrati in gruppo. Ecco chi manca

Il Napoli è tornato ad allenarsi dopo la domenica di riposo indetta da Luciano Spalletti. Nella prima seduta settimanale d’allenamento erano presenti Frank Anguissa, Hirving Lozano e Mathias Olivera che sono tornati a disposizione dopo alcuni giorni di riposo post Mondiale.

Anguissa, Lozano e Olivera sono tornati ad allenarsi con il Napoli

Ne dà notizia l’area comunicazione partenopea con la nota informativa sul sito ufficiale del sodalizio campano: “Primo giorno di allenamento per Anguissa, Lozano e Olivera che sono rientrati dagli impegni con la Nazionale ai Mondiali. I tre azzurri hanno svolto esercitazione in palestra e lavoro personalizzato in campo. Politano ha svolto seduta con la squadra. Rrahmani ha svolto prima parte di lavoro con il gruppo e successivamente allenamento personalizzato”.

Nei prossimi giorni sono attesi presso il centro tecnico di Castel Volturno anche gli ultimi due giocatori che, reduci da Qatar 2022, si metteranno agli ordini del mister: il sudcoreano Kim Min Jae e il polacco Piotr Zielinski. Si tratta degli ultimi due giocatori, presenti ai Mondiali, che non sono arrivati ancora a Napoli, in virtù della loro eliminazione giunta agli Ottavi di Finale. Presto arriveranno a Castel Volturno, così Spalletti avrà il gruppo al completo.