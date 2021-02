Napoli, emergenza in attacco ma sarà ancora tridente col Granada: scelta la punta

Il Napoli ancora con l’emergenza in attacco col Granada, anche Osimhen non sarà convocato. Mertens parte dalla panchina. Tridente confermato.

Si andrà avanti con le tre punte, almeno come modulo tattico, ma è inevitabile che senza un attaccante centrale qualche variazione al tema bisognerà trovarla. Il Napoli col Granada è in piena emergenza in attacco, ha fuori Osimhen e Lozano, Petagna non recupera e Mertens non è nelle migliori condizioni fisiche, quindi non potrà giocare da titolare. Nonostante tutto Gattuso ha deciso di non rinunciare allo schieramento con tre punte in avanti ed a questo punto le scelte sono quasi obbligate: Insigne, Elmas e Politano giocheranno nel tridente.

Napoli in emergenza: le condizioni di Mertens

Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno sarà Politano la punta centrale, mentre Insigne ed Elmas agiranno ai suoi fianchi. E’ una scelta obbligata per Gattuso che si gioca la panchina. Il Napoli all’andata dei sedicesimi di Europa League ha perso per 2-0 col Granada, quindi dovrà segnarne almeno 3 e non subirne per passare il turno. Una vera e propria impresa quella che dovranno fare gli azzurri, anche se il Granada non è apparso irresistibile.

Per cercare di scardinare le difese avversarie è pronto a dare il suo contributo anche Dries Mertens. Il belga non ha i novanta minuti nelle gambe, anche perché da quando si è infortunato nel match contro l’Inter non è praticamente più tornato. Ha giocato qualche spezzone di partita ma era evidente che era forzato. Il giocatore al centro sportivo di Castel Volturno ha dato buone sensazioni, scatta e cambia direzione senza problemi, ma ovviamente non ha la migliore forma fisica. Ecco perché Mertens potrebbe entrare ma solo a gara in corso e solo se ce ne sarà veramente bisogno.