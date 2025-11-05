5 Novembre 2025

Napoli-Eintracht 0-0: gli highlights

redazione 5 Novembre 2025
Napoli-Eintracht 0-0: gli highlights

NAPOLI – Quattro partite senza gol e un attacco che sembra aver smarrito la via della rete. È questa la fotografia scattata da Davide Palliggiano per il Corriere dello Sport dopo lo 0-0 con l’Eintracht al Maradona. Hojlund, al centro del tridente di Conte, è rimasto imbrigliato tra i centrali tedeschi in una partita che ha confermato il momento di appannamento offensivo del Napoli.

Come racconta Palliggiano sul Corriere dello Sport, la squadra di Toppmöller ha scelto una strategia “all’italiana”, nella versione più rigida e scolastica: linee compatte, densità in area e pochissimi rischi. Un catenaccio vecchio stile che ha funzionato alla perfezione, limitando gli azzurri a 18 tiri totali, ma solo due nello specchio. Il Napoli non segna da due gare consecutive e, paradossalmente, l’unico dato positivo è rappresentato dal terzo clean sheet di fila di Milinkovic-Savic.

Il Corriere dello Sport, attraverso la firma di Davide Palliggiano, evidenzia come la flessione del reparto d’attacco sia arrivata nel momento meno opportuno, proprio quando il Napoli poteva dare una svolta al suo percorso europeo. Hojlund, reduce da un infortunio muscolare, non segna da 209 minuti. L’Eintracht lo ha neutralizzato con Koch, protagonista di una gara impeccabile e nominato miglior giocatore in campo. «Una sfida personale vinta nettamente», scrive Palliggiano sul Corriere dello Sport, «con Hojlund spento e ingabbiato».

Ma i problemi non riguardano solo il centravanti. Come sottolinea ancora Davide Palliggiano del Corriere dello Sport, anche gli esterni vivono un lungo digiuno. Neres non trova la rete dal 4 gennaio 2025 (Fiorentina-Napoli 0-3), mentre Politano è a secco dal 30 marzo 2025, gol al Milan. Oltre 300 giorni di astinenza per il brasiliano e 220 per l’azzurro. Lang, arrivato in estate, non ha ancora lasciato il segno.

In campionato il Napoli resta primo, ma in Champions la rincorsa deve ancora partire. E senza gol, il percorso europeo rischia di complicarsi: servono idee, ritmo e soprattutto concretezza sotto porta.

Altro

16fb9a2ccf (1)

Napoli-Como 0-0: gli highlights

redazione 2 Novembre 2025
Screenshot 2025-10-29 081313

Lecce-Napoli 0-1: gol e highlights

redazione 29 Ottobre 2025
Screenshot 2025-10-26 070233

Napoli-Inter 3-1: gol e highlights

redazione 26 Ottobre 2025
568928252_1390327632453537_8294345740791123291_n (3)

PSV Eindhoven-Napoli 6-2: gol e highlights

redazione 22 Ottobre 2025
7241a69e65

Torino-Napoli 1-0: gol e highlights

redazione 19 Ottobre 2025
68fc5c5024

Napoli-Genoa 2-1: gol e highlights

redazione 6 Ottobre 2025

Ultimissime

b51fd6ef32

Napoli-Eintracht 0-0: gli highlights

redazione 5 Novembre 2025
e270a03bfb

Conte amaro dopo il pari col l’Eintracht: «Catenaccio tedesco, ma noi restiamo ambiziosi»

redazione 5 Novembre 2025
094e7e91e9

Napoli, la legge del gol è spietata: senza reti non si vince

redazione 5 Novembre 2025
tudor-lapresse-napolipiu.com (1)

Se mi esonerano, rimarrai sempre infortunato | Tudor come Béla Guttmann: MALEDIZIONE RIUSCITA

Marco Fanfani 4 Novembre 2025
radja nainggolan-transfermarkt-napolipiu.com

Il “figlio” di Nainggolan va all’Inter: giocherà in prima squadra già a partire da gennaio | L’erede più forte della storia

Lorenzo Gulotta 4 Novembre 2025