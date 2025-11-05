UFFICIALE: pieni poteri a Giorgio Chiellini | Da oggi è il “Marotta” della Juventus: ogni decisione passa da lui
La Juventus sta vivendo una profonda fase di ristrutturazione societaria. Chiellini passa in primissima linea.
Giorgio Chiellini è stato eletto nel pomeriggio come nuovo consigliere federale in quota Lega Serie A. Il “Director of Football Strategy” della Juventus prende il posto di Francesco Calvo, dimessosi dopo l’addio al club bianconero, e completa così la rappresentanza della Serie A in FIGC insieme a Ezio Simonelli (presidente e componente di diritto), Giuseppe Marotta (Inter) e Stefano Campoccia (Udinese).
L’elezione di Chiellini è avvenuta in un clima di ampia condivisione: sia Giovanni Carnevali (Sassuolo) che Saverio Sticchi Damiani (Lecce), inizialmente candidati, hanno preferito farsi da parte, sostenendo la candidatura dell’ex capitano azzurro. Una scelta che ha facilitato il consenso intorno al nome di Chiellini, ormai figura di riferimento per il calcio italiano anche fuori dal campo.
La Juventus ha accolto la notizia con grande soddisfazione, pubblicando una nota ufficiale: “Nell’assemblea di Lega di oggi, lunedì 3 novembre 2025, Giorgio Chiellini è stato eletto nel ruolo di consigliere federale. Il Director of Football Strategy bianconero ha ricevuto 12 voti, affiancando Marotta e Campoccia in rappresentanza della Serie A nel consiglio FIGC. Buon lavoro e congratulazioni, Giorgio!”.
Un messaggio che conferma la fiducia della società nei confronti di Chiellini, chiamato ora a rappresentare le istanze dei club nel governo del calcio italiano. L’ex difensore, dopo una carriera leggendaria con la maglia bianconera e della Nazionale, consolida così la sua nuova dimensione da dirigente.
L’assemblea di Lissone e i numeri del voto
L’elezione si è svolta nel corso dell’assemblea di Lega Serie A tenutasi a Lissone, sede anche del centro VAR. All’ordine del giorno, oltre a varie questioni tecniche, figurava proprio la scelta del nuovo consigliere federale, considerata la priorità assoluta. Chiellini ha ottenuto 12 preferenze, contro le 3 di Carnevali, le 2 di Sticchi Damiani e 3 schede bianche.
Un risultato chiaro, che testimonia la compattezza dei club verso un profilo di esperienza e credibilità. Nulla a che vedere, stavolta, con le recenti polemiche arbitrali: la riunione è stata interamente dedicata ai temi istituzionali e di rappresentanza, con l’obiettivo di dare maggiore solidità politica alla Lega.
Un nuovo equilibrio in Lega Serie A
Con questa elezione, Chiellini va a completare la squadra dei consiglieri di Lega, composta da Claudio Fenucci, Tommaso Giulini, Luca Percassi e Paolo Scaroni, oltre ai già citati Marotta, Campoccia e Tacoli (consigliere indipendente). Un organigramma che unisce esperienza gestionale e sensibilità calcistica, in un momento cruciale per il sistema italiano.
Per Chiellini si apre una nuova sfida: quella di contribuire al rinnovamento del calcio nazionale, rappresentando la voce dei club di Serie A e portando la sua visione moderna e pragmatica all’interno della Federazione. Un passo ulteriore nel suo percorso da dirigente, con lo stesso spirito di leadership che lo ha sempre contraddistinto in campo.