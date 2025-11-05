5 Novembre 2025

UFFICIALE: pieni poteri a Giorgio Chiellini | Da oggi è il “Marotta” della Juventus: ogni decisione passa da lui

Marco Fanfani 5 Novembre 2025
UFFICIALE: pieni poteri a Giorgio Chiellini | Da oggi è il “Marotta” della Juventus: ogni decisione passa da lui

Chiellini-Fanpage-Napolipiu.com

La Juventus sta vivendo una profonda fase di ristrutturazione societaria. Chiellini passa in primissima linea.

Giorgio Chiellini è stato eletto nel pomeriggio come nuovo consigliere federale in quota Lega Serie A. Il “Director of Football Strategy” della Juventus prende il posto di Francesco Calvo, dimessosi dopo l’addio al club bianconero, e completa così la rappresentanza della Serie A in FIGC insieme a Ezio Simonelli (presidente e componente di diritto), Giuseppe Marotta (Inter) e Stefano Campoccia (Udinese).

L’elezione di Chiellini è avvenuta in un clima di ampia condivisione: sia Giovanni Carnevali (Sassuolo) che Saverio Sticchi Damiani (Lecce), inizialmente candidati, hanno preferito farsi da parte, sostenendo la candidatura dell’ex capitano azzurro. Una scelta che ha facilitato il consenso intorno al nome di Chiellini, ormai figura di riferimento per il calcio italiano anche fuori dal campo.

La Juventus ha accolto la notizia con grande soddisfazione, pubblicando una nota ufficiale: “Nell’assemblea di Lega di oggi, lunedì 3 novembre 2025, Giorgio Chiellini è stato eletto nel ruolo di consigliere federale. Il Director of Football Strategy bianconero ha ricevuto 12 voti, affiancando Marotta e Campoccia in rappresentanza della Serie A nel consiglio FIGC. Buon lavoro e congratulazioni, Giorgio!”.

Un messaggio che conferma la fiducia della società nei confronti di Chiellini, chiamato ora a rappresentare le istanze dei club nel governo del calcio italiano. L’ex difensore, dopo una carriera leggendaria con la maglia bianconera e della Nazionale, consolida così la sua nuova dimensione da dirigente.

L’assemblea di Lissone e i numeri del voto

L’elezione si è svolta nel corso dell’assemblea di Lega Serie A tenutasi a Lissone, sede anche del centro VAR. All’ordine del giorno, oltre a varie questioni tecniche, figurava proprio la scelta del nuovo consigliere federale, considerata la priorità assoluta. Chiellini ha ottenuto 12 preferenze, contro le 3 di Carnevali, le 2 di Sticchi Damiani e 3 schede bianche.

Un risultato chiaro, che testimonia la compattezza dei club verso un profilo di esperienza e credibilità. Nulla a che vedere, stavolta, con le recenti polemiche arbitrali: la riunione è stata interamente dedicata ai temi istituzionali e di rappresentanza, con l’obiettivo di dare maggiore solidità politica alla Lega.

Chiellini-gettyimages-Napolipiu.com

Un nuovo equilibrio in Lega Serie A

Con questa elezione, Chiellini va a completare la squadra dei consiglieri di Lega, composta da Claudio Fenucci, Tommaso Giulini, Luca Percassi e Paolo Scaroni, oltre ai già citati Marotta, Campoccia e Tacoli (consigliere indipendente). Un organigramma che unisce esperienza gestionale e sensibilità calcistica, in un momento cruciale per il sistema italiano.

Per Chiellini si apre una nuova sfida: quella di contribuire al rinnovamento del calcio nazionale, rappresentando la voce dei club di Serie A e portando la sua visione moderna e pragmatica all’interno della Federazione. Un passo ulteriore nel suo percorso da dirigente, con lo stesso spirito di leadership che lo ha sempre contraddistinto in campo.

Altro

Tifosi Napoli

Tifosi del Napoli in pericolo di vita: scattato l’allarme rosso “sicurezza” | Restate in casa e non andate allo Stadio

Marco Fanfani 5 Novembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com

Vi abbiamo fregato un’altra volta | MANCHESTER-NAPOLI SOLA ANDATA: preso l’ennesimo campione dimenticato

Lorenzo Gulotta 5 Novembre 2025
tudor-lapresse-napolipiu.com (1)

Se mi esonerano, rimarrai sempre infortunato | Tudor come Béla Guttmann: MALEDIZIONE RIUSCITA

Marco Fanfani 4 Novembre 2025
radja nainggolan-transfermarkt-napolipiu.com

Il “figlio” di Nainggolan va all’Inter: giocherà in prima squadra già a partire da gennaio | L’erede più forte della storia

Lorenzo Gulotta 4 Novembre 2025
napoli-gettyimages-napolipiu.com (5)

Here we go: ALISSON VA AL NAPOLI | Ha accettato di fare il secondo: anche Conte ha dato il placet

Marco Fanfani 4 Novembre 2025
Dybala - fonte lapresse - napolipiu.com

Ultim’ora: Dybala si ritira | L’infortunio era troppo grave per continuare a soffrire: atteso il comunicato

Marco Fanfani 4 Novembre 2025

Ultimissime

Tifosi Napoli

Tifosi del Napoli in pericolo di vita: scattato l’allarme rosso “sicurezza” | Restate in casa e non andate allo Stadio

Marco Fanfani 5 Novembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com

Vi abbiamo fregato un’altra volta | MANCHESTER-NAPOLI SOLA ANDATA: preso l’ennesimo campione dimenticato

Lorenzo Gulotta 5 Novembre 2025
milan napoli champions league capello

Capello: «Napoli, senza De Bruyne manca la qualità»

redazione 5 Novembre 2025
Corbo critiche Insigne

La crisi presenta il conto anche alla società e ora rischia una frenata il piano finanziario

redazione 5 Novembre 2025
Chiellini-Fanpage-Napolipiu.com

UFFICIALE: pieni poteri a Giorgio Chiellini | Da oggi è il “Marotta” della Juventus: ogni decisione passa da lui

Marco Fanfani 5 Novembre 2025