Napoli due colpi in difesa, Manna ha un pallino fisso. David per il post Osimhen

Il Napoli punta a rinforzare la difesa con Martinez Quarta e un altro centrale di esperienza. In attacco piace Jonathan David come possibile erede di Osimhen.

Calciomercato Napoli – Il Napoli è già proiettato alla prossima stagione e al necessario rinnovamento della rosa dopo l’annata fallimentare. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis dovrà investire pesantemente sul mercato, senza più affidarsi a scommesse come fatto in passato con Natan e Lindstrom.

La priorità sembra essere il reparto difensivo, con il grave errore di non aver puntellato il pacchetto arretrato con un elemento di esperienza internazionale. “Non aver investito su un difensore di esperienza internazionale resta il più grave errore ed è da lì che il Napoli ripartirà. Servono almeno due centrali importanti.”

Il primo nome caldo è quello di Martinez Quarta della Fiorentina, profilo che convince sotto diversi aspetti: “12 presenze nell’Argentina e già quattro stagioni in Serie A. Costo accessibile – più o meno dieci milioni visto il contratto in scadenza 2025 – e ingaggio invitante visto che guadagna un milione netto.”

Ma non è tutto, perché il Napoli proverà a mettere le mani anche su un altro difensore di livello internazionale. I nomi sul taccuino sono quelli di Hancko del Feyenoord e Hermoso dell’Atletico Madrid, “vecchio pallino di Manna che voleva portarlo alla Juve. Hermoso è svincolato, ci vuole un ingaggio top per convincerlo.”

Se il mercato in entrata in difesa sembra già ben delineato, l’altro grande nodo da sciogliere per il Napoli riguarda il possibile erede di Victor Osimhen in attacco. Secondo la Gazzetta, il prescelto sembra essere Jonathan David del Lille.

“De Laurentiis deve accelerare con il Lilla adesso, prima che sia troppo tardi. Per Gimenez il Feyenoord spara alto (60 milioni), e altri giocatori pronti a garantire 25 gol a stagione sembrano già fuori mercato per il Napoli.”

L’attaccante canadese, arrivato alla definitiva consacrazione in questa stagione, sembra dunque il primo obiettivo per il reparto avanzato in caso di addio di Osimhen. Ma attenzione alla concorrenza, con il rischio di vedersi soffiare il calciatore del Lille dalle vie più ricche.

Un mercato che promette scintille per il Napoli che verrà. Almeno due innesti di spessore in difesa più un grande colpo in attacco per rimpiazzare Osimhen. De Laurentiis è avvisato: solo investimenti di qualità potranno riportare subito la squadra ad alti livelli.