Esposito: “Spalletti ancora legato al Napoli. Vi racconto la reazione al pareggio”

Carmine Esposito, grande amico di Luciano Spalletti, ha rivelato il rammarico dell’ex tecnico azzurro per la stagione disastrosa del Napoli.

Ultime notizie calcio Napoli – Luciano Spalletti non ha ancora digerito la brusca separazione dal Napoli dopo lo scudetto vinto lo scorso anno. A rivelarlo è l’amico di lunga data Carmine Esposito, che ha raccontato alcuni particolari sulla reazione dell’ex tecnico azzurro al caloroso omaggio del pubblico del Maradona in occasione di Napoli-Frosinone.

“Ieri ho visto quando hanno inquadrato Luciano, c’è stata un’ovazione che ha quasi fatto dimenticare la brutta stagione di quest’anno – ha spiegato Esposito a Radio Punto Nuovo – L’applauso è prima alla persona e poi all’allenatore. Si è tatuato lo Scudetto sulla pelle e quasi nessuno lo avrebbe fatto al suo posto.”

Parole che testimoniano il fortissimo legame creatosi tra Spalletti e la piazza partenopea dopo il trionfo della scorsa stagione. Un legame tutt’altro che sciolto, come confermato dalla reazione del tecnico di Certaldo all’omaggio dei tifosi.

“Ieri ho mandato un messaggio a Luciano – rivela Esposito – Poi mi ha risposto la sera con una faccina commossa… Questo è Luciano, uno di poche parole che mi ha raccontato così tutta la sua emozione per l’accoglienza avuta al Maradona.”

Un semplice messaggio, ma che trasmette tutta la carica emotiva provata da Spalletti nel rivedere il suo vecchio stadio e ricevere l’affetto dei tifosi. “Lo sento spesso ed è ancora attaccatissimo al Napoli“, conferma l’amico Esposito.

Inevitabile poi un commento sull’attuale crisi della squadra azzurra e sul crollo verticale rispetto allo scorso anno: “La mia paura è che ormai il Napoli sia già in vacanza…Si accende solo a folate, non mi spiego come sia stato possibile questo crollo nel giro di poco tempo. Se ci fosse stato Luciano, la classifica sarebbe stata diversa.”

Esposito non risparmia critiche alla rosa e alla gestione tecnica di questa stagione: “Detto questo, ora bisogna aspettare la fine del campionato e porre fine a questa sofferenza per i tifosi. La stagione è da cancellare. Mentalmente questa squadra si è dimostrata molto debole, poi i cambi di allenatore non hanno aiutato.”

Infine, la rivelazione sulla reazione di Spalletti al 2-2 contro il Frosinone: “Gli è passata davanti tutta la vita sportiva passata al Napoli, poi è chiaro che al 2-2 ci sia rimasto malissimo anche lui“. Un’ulteriore dimostrazione di quanto il mister di Certaldo sia rimasto profondamente legato all’ambiente azzurro. Un addio tutt’altro che indolore e metabolizzato.